Tina Cipollari: la malattia subdola che gli ha stravolto la vita | Un cambiamento incredibile

Tina Cipollari come la vediamo oggi, è stata attaccata da una bruttissima malattia che cambia completamente il comportamento del nostro corpo, influendo sulla forma fisica e mentale. Vediamo di cosa si tratta.

Maria Concetta Cipollari, soprannominata Tina, nata a Viterbo il 14 Novembre 1965, è un personaggio televisivo, nonché opinionista nella trasmissione di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”.

Partecipante storica del programma della De Filippi, in onda su Canale 5 da ormai 25 anni, Tina Cipollari prende parte al programma solo nel 2001, ma non come opinionista, bensì da corteggiatrice.

Considerata una delle figure televisive più appariscenti di sempre, con i suoi caratteristici capelli biondi, vestiti luccicanti e boa di vari colori sgargianti.

Nel 2002 dopo aver acquisito notorietà e visibilità partecipa come opinionista al programma televisivo condotto da Maurizio Costanzo, “Buona Domenica”, la Cipollari, è entrata a far parte del cast del programma “Uomini e Donne” come opinionista, ruolo che tutt’oggi ancora ricopre.

Conosce la sua dolce metà durante la partecipazione al programma della De Filippi, il parrucchiere Ilio Cristian Maria Nalli, detto anche Kikò, che sposo nel 2005 dando alla luce 3 figli.

Nel 2018 si separano e nel corso dello stesso anno, Tina Cipollari, annuncia il suo fidanzamento con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara.

La malattia di Tina Cipollari

Come molti personaggi famosi e figure importanti anche l’opinionista di “Uomini e Donne” è stata colpita da una malattia che, suo malgrado, gli ha condizionato e cambiato la vita giorno dopo giorno.

Avete notato la differenza di peso e di aspetto che di mese in mese prende il controllo del corpo della Cipollari? A cosa è dovuto?

Tina Cipollari dichiara in un’intervista di essere affetta da una malattia che colpisce molte persone tra cui anziani ma anche giovani.

La malattia da curare per l’opinionista italiana, è l’ipotiroidismo, ovvero una malattia che vede l’insufficienza degli ormoni tiroidei, quindi della Tiroide, e di tutti i tessuti annessi.

La Cipollari ci convive ormai da anni come molte persone affette da questa sindrome, che con il passare del tempo riesce a convivere anche con i cambiamenti che riporta sul loro corpo.