Gessica Notaro, una tragedia dopo l’altra le segnano la vita: “le persone non mi riconoscevano..”

Non si può dire che la vita di questa coraggiosa e forte giovane donna sia stata semplice finora. Ma forse è arrivato il momento di tirare il fiato.

La vita di Gessica Notaro inizia come quella di molte altre ragazze alla ricerca di un posto nel mondo. Nasce a Rimini nel 1989 da papà italiano e mamma argentina. A 17 anni, in qualità di Miss Romagna, tenta il concorso di Miss Italia. Come per molte altre aspiranti Miss, il concorso le serve come trampolino di lancio per affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Esordisce sul piccolo schermo in programmi come Quelli che… e Ciao Darwin. Parteciperà anche ad Amici di Maria De Filippi, ma senza particolare successo.

L’evento che ha cambiato tutto

Dopo la delusione di Amici, Gessica ritorna alla sua passione di sempre, gli animali. Lavora al delfinario della sua città, Rimini, come addestratrice. La vita non è tenera con lei. Nel 2011, dopo la morte del padre, uno dei suoi fratelli si suicida. Nel frattempo aveva allacciato una relazione con Jorge Edson Tavares, capoverdiano.

Parlando di quel periodo, Gessica afferma: “Pensavo di essere innamorata, ma ora so che era dipendenza affettiva. L’amore fa stare bene, non fa stare male. I manipolatori ti isolano dagli altri, ti fanno credere di non essere abbastanza. Quando sentivo parlare di violenza sulle donne, mi chiedevo che problemi hanno queste donne che si fanno mettere i piedi in testa. Invece no, ho scoperto che può succedere a tutti. All’inizio per lui ero la donna più bella del mondo. Poi a un certo punto non andava bene nulla di quello che facevo, mi metteva costantemente in competizione con le altre donne. Ero dimagrita 7 chili, le persone intorno a me non mi riconoscevano più”.

A quel punto decide di lasciarlo e lo denuncia. L’uomo non accetta la decisione della ragazza e le promette: “me la pagherai e ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito’“. E così è stato.

Nel 2017, Tavares aspetta la sua ex sotto casa e le lancia sul viso dell’acido. Quel giorno comincia il calvario di Gessica, ma è l’inizio della sua resurrezione. Dimostra una forza, una resilienza tale da diventare esempio per le altre donne che subiscono violenze. Diventa attivista contro ogni violenza di genere e per questo viene nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

La lenta ripresa

Le conseguenze di quell’aggressione sono ancora presenti sul volto di Gessica. Subisce una lunga serie di interventi chirurgici, prima per recuperare le funzionalità del viso e poi per ripristinarne i lineamenti.

Dopo l’ultimo intervento, la showgirl si dice “strafelice”. Questa sua “strafelicità” è dovuta anche al suo nuovo amore, conosciuto grazie al comune amore per gli animali. Il fidanzato è Filippo Bologni, 6 volte del campione italiano di salto ad ostacoli e carabiniere.

Certo la Notaro ha dimostrato di avere una grande forza per superare le prove che la vita le ha messo davanti, ma ora con il suo nuovo amore sarà tutto più semplice.