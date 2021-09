Giulia De Lellis e la malattia che le ha sconvolto la vita: “Faccio terapia…”

La famosa influencer Giulia De Lellis ha rivelato ai suoi followers di andare in terapia da uno psicologo, svelando anche un problema di salute.

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate degli ultimi anni. Dall’esordio a Uomini&Donne, la ragazza di Pomezia ha fatto tanto strada arrivando anche a condurre un programma tv: Love Island sulla piattaforma Discovery+. I social restano, però, il suo porto sicuro, con il bellissimo rapporto che si è creato col tempo con i suoi followers con il quale si confida quotidianamente svelando anche parti private della propria vita.

Ed è quello che è accaduto anche nei giorni scorsi quando, rispondendo ai suoi fan, ha parlato dell’utilità di fare terapie da uno psicologo; rivelando che lei stessa si reca con continuità da uno specialista. Ma non solo, Giulia De Lellis si è poi confidata con i suoi seguaci annunciando di aver da poco ritirato delle analisi che hanno avuto delle risposte poco chiare.

Giulia De Lellis, dallo psicologo ai problemi di salute

Proprio per quanto riguarda l’utilità di recarsi da uno specialista per fare terapia, Giulia De Lellis ha dichiarato: “Io faccio terapia, sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema, ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati”.

Sui suoi problemi di salute, invece, l’influencer ha rivelato ai suoi followers: “Ascoltate il vostro corpo per favore – l’appello della De Lellis – Sono un po’ provata perché ho ricevuto risposte che non mi piacciono molto. Pertanto sto approfondendo. Spero di sistemare tutto il prima possibile. Ascoltate sempre il vostro corpo, vi prego! Meglio di voi nessuno sa. Vi lascio immaginare il mio stato d’animo”.