Aurora Ramazzotti: I fan “spiazzati” dopo la foto intima di lady Hunziker

Aurora Ramazzotti pubblica sul suo profilo Instagram una foto in vacanza che la raffigura in una posizione particolare della vita di tutti i giorni. I followers sono “spiazzati” e cosa ne penseranno mamma e papà?

Aurora Ramazzotti nata a Sorengo, nel Canton Ticino in Svizzera, il 5 Dicembre 1996, è la figlia di uno dei cantanti e cantautori italiani più famosi di sempre.

Se non si fosse capito è la figlia della coppia formata da Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, storia che iniziò nel 1995 dopo il concerto a Milano del cantante, che però dopo solo 7 anni, nel 2002, si separano.

Diplomata alla International European School di Milano, è una conduttrice televisiva all’apice della propria carriera, visto la sua prossima avventura con il nuovo programma televisivo intitolato Mystery Land.

Anche dopo la separazione dei genitori, la dolce Aurora, viene sempre adorata e supportata dalla sua famiglia, cosa che può sembrare strano da due genitori separati da anni e con nuove e rispettive famiglie.

Il cantante italiano Eros Ramazzotti si è risposato dopo la Hunziker con la modella Marica Pellegrinelli, mentre Michelle Hunziker si è risposata con l’imprenditore Tomaso Trussardi.

Potrebbe interessarti>>>Michelle Hunziker: “Sono pronta a farlo”. Il compagno è incredulo

La foto al bagno di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, figlia d’arte di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, intraprende una carriera completamente televisiva a differenza dei genitori, che hanno intrapreso una carriera da cantanti.

La neo-conduttrice televisiva, si da alla pazza gioia prendendosi una vacanza prima della sua entrata in scena con il nuovo programma che presenterà assieme ad Alvin, decidendo quindi di passare un pò di tempo con la dolce compagnia dei suoi amici nella città di Madrid.

La Ramazzotti pubblica sul suo profilo Instagram una serie di foto del viaggio a Madrid, però una in particolare attira l’attenzione dei followers, la foto scattata in bagno in un momento di intimità.

Ovviamente Aurora non voleva attirare tutta quest’attenzione, tanto da scherzarci sopra insieme al commento di un suo followers.

Potrebbe interessarti>>>Aurora Ramazzotti lo ha detto alla mamma con un video: -VIDEO

“Un par de dias en Madrid” così spiega la conduttrice sul post di Instagram, che ha pubblicato grazie alle foto con i suoi grandi amici e compagni di viaggio.