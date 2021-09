Uomini e Donne: la reazione inaspettata di un “ospite” che genera l’imbarazzo della conduttrice

Nel programma “Uomini e Donne” accade un fatto che lascia molto pensare. Un corteggiatore dopo averlo scoperto decide di abbandonare la sala. Vediamo cosa lo ha portato a questa decisione.

“Uomini e Donne” è un programma televisivo condotto ed ideato da Maria De Filippi in onda dal 1996, inizialmente nato come programma per le coppie potendo discutere in pubblico e raccontare la loro storia.

Solo dal 2001 viene cambiato l’obiettivo ed il modo di farlo, infatti, da quel momento vengono scelti i cosiddetti tronisti che vengono corteggiati da più “fanciulle” che si mettono in gioco per aggiudicarsi il cuore del bello di turno.

Dal 2016 al 2018 nel programma vengono ospitati per la prima volta anche persone omosessuali, ma solo nella stagione 2021/2022 arriva per la prima volta una tronista transgender.

Considerato un programma “trash”, per le numerosi liti e per l’utilizzo di parole poco consone alla televisione, troviamo, al fianco di Maria De Filippi, da ormai 20 anni, l’opinionista Tina Cipollari, anch’essa ex tronista del programma.

Il corteggiatore che non ci sta

Durante l’ultima stagione del programma, condotto da Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 dal Lunedì al Venerdì dalle 14:10 alle 15:30, viene presentata la prima tronista transgender.

L’obiettivo del programma di Maria De Filippi è quello di integrare tutti i personaggi che la società nasconde, integrando anche omosessuali e transgender.

Purtroppo non tutti approvano questa decisione e tantomeno la loro presenza nel programma stesso, suscitando il malcontento dei seguaci del programma.

Al momento dell’entrata della nuova tronista, c’è un piccolo particolare che è stato omesso ai corteggiatori, la tronista Andrea Nicole è una transgender.

“Il corteggiarti è una cosa che mi blocca, mi fa strano, se non lo avessi saputo sarebbe stato diverso. Mi fa strano, è una cosa strana. Non me la sento non voglio farti perdere tempo” dichiara il corteggiatore Alessio.

Questo è il primo commento che la tronista riceve dopo il racconto della sua storia, rimanendo delusa dal comportamento di alcuni dei corteggiatori.

Inizia quindi un dibattito tra la tronista e Maria De Filippi che cerca di aiutare e capire se i corteggiatori hanno reagito in questo modo solo per la novità inaspettata o per pregiudizi.