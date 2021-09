Antonio Zequila: “..Spero tu possa tornare a sorridere presto..” lo struggente messaggio per l’amica in difficoltà

Parole molto toccanti da parte del noto tombeur de femme. Ecco cosa ha scritto sul proprio profilo Instagram.

Non inganni il mezzo scelto, Instagram. Il messaggio è molto intimo e toccante. Perché dedicato a una amica vera. Che, proprio in questi giorni ha dichiarato pubblicamente, con grande coraggio e dignità, di avere un gravissimo problema.

Lo scatto su Instagram

Antonio Zequila ha nelle ultime ore aggiornato il proprio profilo Instagram. Lo ha fatto con una foto d’annata insieme a una vecchia amica che sta vivendo un dramma enorme. Nostalgia. I due sono giovani e sorridenti. Bellissimi.

Reso famoso negli anni da film patinati e fotoromanzi, Zequila è poi ricomparso in tv dopo anni, grazie a una serie di partecipazioni televisive e a reality.

Celeberrima la sua lite in diretta con il cantante Adriano Pappalardo. Con il suo capello fluente, ha avuto, negli anni, la fama di tombeur de femme. Donne bellissime, proprio come lei, che adesso è in grave difficoltà.

Il dramma di Linda

Proprio negli ultimi giorni, la notizia ha fatto il giro del mondo. Scuotendo il mondo della moda. Ma non solo. Con coraggio, ma altrettanta disperazione, l’ex top model Linda Evangelista ha comunicato il proprio dramma.

La ricordiamo come una delle donne più belle del pianeta. Che ha incantato sulle passerelle insieme ai più affermati ed eleganti stilisti. Ma, all’età di 56 anni, Linda Evangelista ha dichiarato di essere rimasta irrimediabilmente sfigurata in viso da un trattamento estetico effettuato circa cinque anni fa.

L’ex supermodella, che si è sempre assestata sul livello delle Naomi Campbell e Kate Moss, è rimasta devastata da un trattamento di criolipolisi. Che l’avrebbe resa irriconoscibile. Per questo , Linda Evangelista avrebbe anche richiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari all’azienda responsabile del trattamento.

Intanto, incassa il sentito dolore del suo amico Antonio Zequila.