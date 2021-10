Il dolore di Paola Barale non accenna a diminuire. La sua vita non è più quella di prima

L’ex valletta di Mike, sosia di Madonna sta attraversando un momento personale complicato ed è sparita dalla TV. Ecco cosa è successo.

Paola Barale nasce a Fossano, in provincia di Cuneo, nel 1967. La sua carriera televisiva inizia negli anni Ottanta come valletta di Mike Bongiorno ne “La Ruota della Fortuna”.

E’ stata una delle prime a dar vita alle televendite insieme a Marco Predolin e Natalia Estrada.

Ha partecipato a diverse edizioni di Buona Domenica per poi prendere parte a vari reality e programmi vari sia in veste di concorrente che come giudice.

Ha anche fatto qualche incursione nel cinema: Broadcast, un cortometraggio del 2006, Colpo d’occhio, del 2008, Vorrei vederti ballare, del 2012 e Virus: Extreme Contamination del 2016.

La vita privata sotto i riflettori

Nei primi anni Novanta ha avuto una lunga relazione con Marco Bellavia che all’epoca conduceva la trasmissione per ragazzi delle reti Finivest Bim Bum Bam. Nel 1995, si è innamorata del ballerino de La sai l’ultima? Gianni Sperti, ora opinionista di Uomini e Donne. I due si sono sposati nel 1998 per poi divorziare nel 2002. In quell’anno la Barale ha perso la testa per Raz Degan, modello israeliano, reso famoso in Italia dallo spot di un amaro noto per la battuta “sono fatti miei”.

Tra vari tira e molla i due sono rimasti insieme fino al 2015, quando la conduttrice ha ufficializzato la rottura tramite i suoi canali social dicendo: «Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti».

Il motivo della rottura, secondo i soliti bene informati, sarebbe da ricercare nella volontà della Barale di convolare a nozze con il bel Raz, il quale, però si è sempre mostrato recalcitrante a tale possibilità.

In realtà la Barale non ha mai dato indizi certi sui motivi della rottura. L’unica cosa che ha detto in merito è stata: “Se avessi dato retta alla ragione, questa storia non sarebbe nemmeno dovuta iniziare.”

La sofferenza della bella Paola non accenna a diminuire anche perché di recente ha rivelato di soffrire di alcune allergie che le portano dei malesseri a livello generale.

Non pare però essere diventata allergica agli uomini. In proposito ha dichiarato: Sono single per scelta che è diverso che essere single per forza, e già questo è un bel regalo che ti dà la vita. Non ho comunque appeso il cappello al chiodo, mi sto divertendo con quelli sbagliati in attesa di quello giusto”.

E’ il caso di proporsi ragazzi!