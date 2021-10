Aurora Ramazzotti “perde i freni inibitori” | La reazione dei genitori lascia tutti di stucco

Sui social, Aurora Ramazzotti si è mostrata preparatissima sul sesso e ne ha parlato in una intervista a Libero.

Sin dalla sua nascita, Aurora Ramazzotti è sempre stata al centro dell’attenzione del gossip. E in quale altro modo poteva andare se sei figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La figlia d’arte, però, non ha mai sofferto il peso della celebrità dei suoi genitori e si è sempre data da fare per farsi spazio nel mondo dello spettacolo. E ora, dopo diversi anni di gavetta, condurrà un programma su Mediaset in coppia con Alvin. I due infatti saranno i conduttori di Mistery Land, andando in giro per l’Italia a caccia di mostri, fantasmi e ufo.

In una intervista a Libero, Aurora Ramazzotti ha parlato di questa nuova avventura ma anche delle recenti storie Instagram sul tema sesso che l’hanno vista preparatissima sull’argomento: “A differenza delle teorie fake che circolano in rete noi non diamo mai certezze: ci limitiamo a presentare le sfumature dei vari temi, avendo sempre il massimo rispetto di chi ci guarda da casa. Questo vuol dire zero spettacolarizzazione perché il nostro pubblico è composto pure da bambini”.

Aurora Ramazzotti senza freni: per lei il sesso non è un tabù

Nell’intervista a Libero, Aurora Ramazzotti ha parlato delle storie Instagram fatte recentemente sul tema del sesso: “Devo dire che mi ha dato fastidio essere stata definita sessuologa. Ho solo risposto, con ironia, a delle domande. Non volevo insegnare nulla a nessuno”.

La figlia di Eros e Michelle ha poi chiuso così: “Del pudore, onestamente, non me ne frega granché. Ce n’è già a sufficienza. Quello che serve è affrontare con più leggerezza il sesso liberandoci da una serie di tabù e credenze errate, che finiscono solo per inibire. Io sono fortunata perché a casa mia si parla liberamente di tutto. I miei genitori hanno visto le stories e non c’è stato alcun imbarazzo”.