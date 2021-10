Ignazio Boschetto de “Il Volo”: la sofferenza di convivere con una malattia genetica rara

Un successo planetario per i tre giovani italiani. Ma dietro tanto impegno, ci sono anche vicende personali gravi.

E’ uno dei componenti del sorprendente trio Il Volo. Negli ultimi anni hanno fatto irruzione sulla scena musicale, conquistando la critica e il cuore degli appassionati di musica. Ma uno dei tre membri de Il Volo, combatte una dura battaglia.

Il successo de “Il Volo”

Il Volo è un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono: Il 28enne Piero Barone, il 27enne Ignazio Boschetto e il 26enne Gianluca Ginoble. Interpretano brani appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale. Ma ciò che li rende unici è la capacità di arrangiarli in chiave moderna. In modo da piacere anche ai più giovani, ovviamente. Hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina.

Per loro le lancette del successo scoccano nel 2015, quando vincono il Festival di Sanremo con il brano “Grande amore”. Una canzone apprezzatissima che, infatti, li porta anche al terzo posto dell’Eurovision Song Contest.

Da quel momento un successo che li ha portati ad essere molto famosi e amati non solo in Italia, ma anche all’estero. Il culmine toccato alcuni mesi fa, quando il 5 giugno 2021 hanno tenuto un concerto all’Arena di Verona in onore del compositore italiano Ennio Morricone.

Il dramma di uno dei componenti

Quella de “Il Volo”, quindi, è un’esperienza più unica che rara nella storia della musica, soprattutto perché animata da tre giovanissimi. Un successo reso ancora più magico dalla patologia che affligge uno dei componenti de “Il Volo”.

Parliamo di Ignazio Boschetto. Il 27enne, infatti, fin dalla nascita vive con un solo rene. Una malformazione genetica che in medicina si chiama agenesia. L’unico rene di Ignazio, fortunatamente, è più grande dello standard. Quindi il talentuoso cantante sta riuscendo a sopperire all’assenza dell’altro organo. Ma si tratta di una patologia molto seria che va costantemente monitorata.

Proprio recentemente, peraltro, Ignazio Boschetto ha perso il padre. Mentre la sua infanzia è segnata dalla grave malattia della madre. Insomma, non una vita facile per il giovane cantante. E il successo riscosso è solo un piccolo risarcimento rispetto alla sofferenza del passato e del presente.

