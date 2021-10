Ricordate Steve Lachance? Il “maestro” di “Amici” è diventato irriconoscibile a 60 anni – Foto

Il ballerino e coreografo Steve Lachance in questi giorni ha raggiunto un traguardo importante: i suoi primi sessant’anni. Vi mostriamo com’è diventato perché davvero irriconoscibile

Steve Lachance nasce nel 1961 a Subic Bay, nelle Filippine. Ben presto si trasferisce a Los Angeles, dove, grazie a sua madre coreografa, inizia a studiare danza. A soli tredici anni viene ammesso alla scuola dell’ American Ballet Theatre.

Negli anni Ottanta partecipa ad alcuni video musicali tra cui uno di Grace Jones. Lo nota Pippo Baudo e lo scrittura per Fantastico 6. Nel programma fa coppia con Galyn Görg, sua compagna anche nella vita. La Görg scompare prematuramente nel 2020.

Fantastico gli fa da trampolino di lancio per la televisione italiana. Seguono infatti altri programmi come Sandra e Raimondo show, la cerimonia dei Telegatti, Fantastico 9 e Serata d’onore.

Nel 1991 è ballerino e coreografo per la cerimonia degli Oscar.

L’avventura ad “Amici”

Nel 2002 comincia a collaborare con Amici nel ruolo di insegnante di danza modern jazz.

Il suo impegno nel talent si interrompe nel 2010 non senza toni polemici. Il ballerino, infatti, in merito dichiara: Dopo nove anni di collaborazione, mi aspettavo almeno una telefonata da lei (la De Filippi, ndr). Non sono io a essere andato via sia chiaro, sono loro che non mi hanno più chiamato! Gli ultimi due anni della trasmissione sono stati un po’ difficili per me, i ragazzi lavoravano poco in sala, c’erano sempre più litigi e discussioni gratuite.

E ancora: Era diventato davvero più un reality che un talent e io mi ero chiuso in me stesso, non stavo più bene. Alla fine la produzione non mi ha più convocato. Ho chiesto il perché al produttore del programma, mi ha risposto che ero libero di prendere altri impegni”

La nuova vita di Steve

Certo non è rimasto senza lavoro. Nel 2001 apre una scuola di ballo a Formello (in provincia di Roma), che porta il suo nome, il “LaChance Ballet”. Continua ad insegnare modern jazz in tutta Italia, in collaborazione con l’I.D.A. (International Dance Association), di Ravenna, oltre ad esserne il Direttore Artistico.

Divorziato dalla prima moglie, da cui ha avuto una figlia, ballerina anche lei, che lo ha reso nonno, da due anni si è risposato con Grazia Mollica.

Danzatrice anche lei, è diplomata al Teatro dell’Opera di Roma ed ha preso parte a vari programmi televisivi come La sai l’ultima, C’è Posta per Te. I due hanno anche una bambina, Aurora.

Una vita piena quella di Steve, che è giunto alla boa dei sessant’anni più in forma che mai e con un atteggiamento positivo, come dimostrano i post pubblicati sui social per l’occasione.