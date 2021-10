Cristiano Ronaldo sconvolto dalla grave perdita | Troppo giovane per morire

Nel post del campione portoghese non c’entra né il calcio. Né il business. Ma solo tanto, tantissimo, dolore.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram di solito pubblica le sue gesta da sportivo. E’, infatti, considerato uno dei più forti calciatori in attività e di sempre. Oppure diversi contenuti a sfondo economico e per ragioni di sponsor. Raramente momenti in famiglia, che invece troviamo di più sul profilo della compagna, Georgina. Questa volta, però, Cristiano Ronaldo pubblica qualcosa di molto intimo. E’ troppo grande il dolore per tenerlo per sé e non condividerlo.

CR7: il campione

Dopo alcuni anni a Torino, nel corso dell’ultima sessione di mercato, CR7 ha fatto ritorno al Manchester United, la squadra dove, circa 15 anni fa, aveva iniziato a far vedere le sue enormi qualità calcistiche. Poi gli anni al Real Madrid e il passaggio storico in Italia. Dove, ormai da tempo, Cristiano Ronaldo non si sentiva più a proprio agio.

Recentemente, il fuoriclasse portoghese è diventato anche il calciatore con più reti nelle nazionali, arrivando a quota 111 reti e superando l’iraniano Ali Daei. E’ solo l’ultimo dei record che detiene l’ormai ex calciatore della Juventus.

Nel post che vi proponiamo, però, non c’entra né il calcio. Né il business. Ma solo tanto, tantissimo, dolore.

L’addio a Soraya

“Ci sono momenti in cui tutto passa in secondo piano, compreso il calcio” ha scritto su Instagram, Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, infatti, ricorda così una persona a cui era molto legato.

Si tratta di Soraya, morta ad appena 34 anni. Un’età in cui si dovrebbe avere solo la vita davanti. E, invece, il destino beffardo. Così CR7 vuole essere vicino al suo ex compagno di squadra, José Semedo. Anch’egli portoghese, difensore del Vitòria Setubal. I due hanno giocato insieme all’inizio della carriera, nello Sporting Lisbona.

Soraya, infatti, era la moglie di Semedo. Purtroppo recentemente scomparsa, viene ricordata da Cristiano Ronaldo con una foto che li ritrae tutti insieme. Felici.