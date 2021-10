Arrivano le scarpe hi-tech di Louis Vuitton | La serie limitata in vendita ad un prezzo stratosferico

Che ci siano persone che facciano follie per un paio di scarpe è ben noto, ma queste hanno davvero un prezzo esagerato…

Il feticismo per le scarpe è ben documentato, tutti conoscono almeno una persona che spende cifre esagerate per le scarpe, ma queste hanno davvero un prezzo fuori misura.

Per di più si tratta di sneaker, scarpe da ginnastica in parole povere, che dovrebbero essere usate per essere bistrattate durante qualche sport, o durante le gite e non essere guardate a vista nel timore che qualcuno le rubi.

Si tratta delle Louis Vuitton LED Optic Fibre Sneakers X408. Già la griffe non è economica (non sono le scarpe della Lidl), ma queste hanno anche una storia.

Le scarpe fanno parte della seconda collezione realizzata da Virgil Abloh per l’esclusiva maison francese nel 2019. Virgil, amico di Kanye West, è dal 2018 direttore artistico della maison Vuitton.

L’idea di realizzare scarpe in fibra ottica ad alta tecnologia non è stata però dello stilista, bensì del team marketing di Louis Vuitton. Le fibre ottiche sono implementate sui lati e sulla suola delle scarpe e un touch screen sulla linguetta è in grado di mostrare diverse immagini, tra cui il monogramma LV.

Quelle usate in passerella erano solo dei prototipi però. Di tutti i colori proposti, lo stilista preferiva quelle nere.

L’annuncio di Ebay informa l’aspirante acquirente che le sneaker sono state prodotte in soli 300 esemplari e non sono mai state disponibili per la libera vendita. Inoltre l’inseerzione informa che sono le predilette di celebrities legate al mondo della musica.

Ovviamente verranno recapitate al fortunato acquirente oltre alle scarpe nuove, mai indossate, la scatola LV originale, il sacchetto antipolvere LV originale anche questo, i lacci di ricambio, il cavo di ricarica, le istruzioni, e la fattura. Tutto per il prezzo d’occasione di 38.900,00 Euro.

Più che un paio di scarpe, per quanto luminose, con quella cifra ci si compra un’auto di tutto rispetto e anche quella ha i fari…