Cristina Garofalo, la dolce metà di Pio D’Antini è decisamente meglio di Amedeo

Tutti conoscono la versione “accoppiata” di Pio D’Antini con il compare Amedeo Grieco, ma forse a qualcuno è sfuggita l’avvenenza della sua vera compagna.

Pio D’Antini, il 50% del duo comico Pio e Amedeo nasce a Foggia nel 1983. Con il compagno di merende cominciano con il cabaret nella città natale e si mantengono come animatori in villaggi turistici. Le prime cose in TV sono su un emittente locale, Occhio di bue su Telefoggia, per poi passare a Telenorba con U’ Tub (per i non foggiani: YouTube).

Il successo nazionale

Ma è la trasmissione satirica Le Iene che porterà loro il successo nazionale. Nel 2012 come inviati del programma gestiscono la rubrica Chiunque può e l’anno seguente Ultras dei Vip. Ma il best lo raggiungono con il programma Emigratis in cui esprimono il meglio del peggio.

I due hanno anche deliziato il loro affezionato pubblico con un paio di lungometraggi dal titolo Amici come noi e Ma tu di che segno 6? entrambi del 2014, quest’ultimo con attori di chiara e provata fama come Massimo Boldi e Ricky Memphis.

Non si sono fatti mancare neanche un apparizione in un video di J-AX e Fedez.

La loro comicità però li ha portati a fare un grosso scivolone. Un loro intervento nel corso del programma Felicissima sera su Canale 5 è stato oggetto di critiche feroci. Nel corso di un lunghissimo dialogo, i due hanno usato tutti i termini politicamente scorretti associati a stereotipi Lgbtq+, minoranze etniche, diversità culturali. Insomma hanno fatto l’en plein innescando un vero e proprio vespaio.

La “vera” compagna

Pur con tutto l’affetto possibile, Pio non divide la sua vita privata con Amedeo. Sua compagna di vita è Cristina Garofalo, anche lei foggiana, classe 1988. I due si sono conosciuti in discoteca che lei era appena diciottenne e non si sono più lasciati. Sposati dal 2016, hanno una bambina.

Anche lei attiva nel mondo dello spettacolo come starlette e modella, ha partecipato alle selezioni come velinae aMiss Italia. Attualmente è impegnatissima (?) sui social dove è facilmente rintracciabile in quanto usa il cognome del più noto marito.