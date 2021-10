Il peggioramento improvviso di Costantino della Gherardesca | La malattia lo ha ridotto in carrozzina

Costantino della Gherardesca discende da una famiglia nobile. Numerose sono le sue partecipazioni televisive. Ora la brutta notizia.

Un fulmine a ciel sereno. Una malattia degenerativa che lo ha colpito senza che nessuno sapesse nulla. Eppure adesso le condizioni di Costantino della Gheradesca sono critiche. E’ stato lui stesso a comunicarlo con una foto. Apparentemente giocosa. Ma che cela un male molto importante.

Costantino della Gherardesca: la famiglia e la carriera

Lo conosciamo a partire dagli anni 2000, quando entra nel mondo dello spettacolo. Lo ricordiamo soprattutto come opinionista, in particolare nei diversi programmi ideati e condotti da Piero Chiambretti. Laureato in Filosofia, oggi Costantino della Gherardesca ha 44 anni.

Costantino della Gherardesca discende da una famiglia nobile, come si evince dal suo cognome. Figlio di Alvin Verecondi Scortecci e di Costanza della Gherardesca, pur discendendo solo per via materna dalla famiglia aristocratica toscana, porta il cognome della madre perché riconosciuto solo all’età di 5 anni dal padre, il cui cognome aggiungerà successivamente.

La malattia che nessuno conosceva

Numerose sono le sue partecipazioni televisive. Negli anni, peraltro, l’aspetto di Costantino della Gherardesca è cambiato moltissimo, con un dimagrimento importante rispetto ai primi anni in cui lo abbiamo visto in onda.

Insomma ricordavamo un uomo in perfetta salute, che, peraltro, dal 2013, conduce la fortunata trasmissione Pechino Express. E, invece, arriva il fulmine a ciel sereno con il suo post Instagram. Apparentemente giocoso, visto che alle sue spalle c’è uno steward aeroportuale sorridente.

E, invece, abbiamo verificato. Purtroppo Costantino della Gherardesca sta molto male. “Il grande Pedro che lavora per l’Aeroporto di Malpensa mi accompagna a fumare una sigaretta. Si, mi hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti aerei per via della mia cervicobracalgia (si scrive così?) e connessi fastidì ortopedici di cui dimentico il nome. Non chiedetemi altro: è successo tutto molto in fretta nonché in mezzo ad un ciclone di eventi e contingenze che cambieranno radicalmente la mia vita”.

Sì, tutto troppo in fretta. Con il termine Cervicobrachialgia si fa riferimento al dolore che coinvolge in modo progressivo e talora invalidante le regioni del collo, delle spalla e del braccio sino a raggiungere le dita della mano, irradiandosi dunque a partire dai nervi del plesso brachiale.

conclude il post di Costantino della Gherardesca. In bocca al lupo.