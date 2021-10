Clamoroso! Vittorio Sgarbi sta pianificando un colpo di stato alla Repubblica Italiana

Siamo abituati a vedere Vittorio Sgarbi inveire contro chiunque non sia della sua stessa opinione, a portare avanti battaglie talvolta discutibili, ma questa volta ha passato il segno.

Vittorio Sgarbi nasce a Ferrara nel 1952, figlio di farmacisti, si laurea in Filosofia a Bologna per poi specializzarsi in Storia dell’Arte.

Assunto come storico dell’arte alla Soprintendenza dei beni storici e artistici del Veneto, oltre alla passione per l’arte coltiva anche quella per la politica.

Il salotto di Costanzo

E’ grazie alle ospitate al Maurizio Costanzo Show, il salotto più popolare d’Italia, che il critico d’arte diventa un personaggio. Memorabili le sue invettive rivolte a personaggi più o meno noti. Per aver pesantemente insultato un’insegnante durante una puntata dello show, Sgarbi è condannato a risarcire la donna con sessanta milioni di lire.

Ma i suoi interessi sono innumerevoli. Scrive libri d’arte, tra cui Davanti all’immagine che, nel 1990, vinse il premio Bancarella e continua, in varie vesti, a frequentare gli studi televisivi. Tra i vari programmi da citare: Sgarbi quotidiani e La pupa e il secchione (cacciato a due puntate dalla fine per una lite con la Mussolini).

Famoso l’appellativo creato per lui dal grande critico Beniamino Placido, il Fatuo Magico, a voler sottolineare l’inconsistenza del personaggio.

La carriera politica

Sgarbi, politicamente parlando, è stato definito il più grande trasformista d’Italia. Il motivo è presto detto. Nel 1975 comincia militando nell’ UMI, l’Unione Monarchica Italiana, per poi passare al PCI, PSI, PLI, Forza Italia, Lista Consumatori, UDC, Movimento per le Autonomie, Verdi, Alleanza di Centro, solo per citare le sigle più note.

Parlando della sua attività in Parlamento e dei politici che ha conosciuto dice: “Sono un veterano. Forse con più anzianità di me c’è solo Bruno Tabacci“… quando parlo stanno tutti zitti per ascoltarmi… ma io … dico solo cose logiche, per questo mi ascoltano”. E ancora: “Silvio Berlusconi è un leader che ha avuto la sua parabola nel secolo scorso. Si è affacciato nel nostro secolo, ma è come il Fernet Branca: solo se hai più di 60 anni sai cosa sia, se ne hai di meno arrivi solo al Mojito, che è un’altra cosa. Così, riceve voti solo commemorativi. E Mara Carfagna si potrebbe anche iscrivere al Pd, che non cambierebbe niente”

Ma ora evidentemente si prepara al “colpo” della vita, tornando alle antiche passioni, tra cui la Monarchia.

In un post su Instagram è ritratto mentre confabula con Emanuele Filiberto di Savoia. Il post recita: Stiamo tramando per rovesciare la Repubblica e instaurare la Monarchia. P. S. – Ah, dimenticavo: ha ordito tutto Michetti.

Un commento idoneo potrebbe prendere a prestito un epiteto molto usato dallo stesso Sgarbi, quello relativo ad una specie ovina.