Barbara Palombelli e la sua famiglia allargata: “non è stato semplice ma ne è valsa la pena”

E’ nata a Roma il 19 ottobre 1953 ed è entrata nei nostri cuori soprattutto grazie alla trasmissione televisiva “Forum”. Qui è da subito trapelata tutta la sua sensibilità di donna difronte a casi particolari.

Si è sposata con, l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli nel 1982 con rito civile. Solo dopo due anni convogliano a nozze in chiesa. Da questo matrimonio nasce Giorgio, ma la coppia decide di non fermarsi. Vogliono allargare la famiglia seguendo un lungo e difficile percorso.

La scelta della famiglia Rutelli e il percorso dell’adozione

Pronti a donare tutto l’amore del mondo, i coniugi Rutelli, decidono di intraprendere la strada dell’adozione.

Nel 1993 vanno a prendere a Quito, in Equador, Francisco. Aveva 5 anni ed era cresciuto fino a quel momento in una struttura gestita da suore. Il ricordo più bello di quel momento, per Barbara, fu lui con un fiore in mano ad aspettarla. E dai primi istanti passati insieme sentirlo pronunciare la parola “mamita”.

Non contenti, nel 2000, accolgono Serena, di 7 anni, e Monica, di 11. Sorelle naturali cresciute in una casa-famiglia dopo essere state abbandonate prima dalla madre e poi dal padre.

Ora la famiglia Rutelli è al completo con quattro figli di cui tre adottati.

Chi sono oggi i figli della Palombelli?

La conduttrice ha sempre cercato di mantenere riservata la sua vita privata. Questo, però non fu più possibile nel momento in cui Serena decide di partecipare come concorrente al Grande Fratello. E’ nella sedicesima edizione, 2019, che Serena svela alcuni dettagli del suo passato. Ed è proprio nella casa più spiata d’Italia che la mamma biologica cerca un approccio con lei spiegandogli che il suo abbandono è stata una scelta forzata dalla vita, la donna è una clochard. Serena, però, non vuole sentire ragioni affermando che la sua mamma è colei che l’ha cresciuta e dato amore. Sintomo di un legame molto forte con la nostra Barbara. Finita la parentesi televisiva Serena, insieme a sua sorella Monica, aprono un salone di bellezza essendosi specializzate come estetiste.

Giorgio invece si è laureato in diritto comporato a Firenze. Studia anche a Bruxelles e a Boston. Da anni si occupa di geopolitica, media, economia e cerca di studiare l’impatto delle nuove tecnologie sull’ambiente.

Tutti e quattro l’hanno resa una mamma felice. Dei fratelli si sa ben poco, sono molto meno attivi sui social rispetto alle sorelle. Ma quello che si sa per certo è che hanno reso Barbara Palombelli anche una nonna felice ed orgogliosa.