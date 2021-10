E’ la sosia di Ornella Muti, la somiglianza è imbarazzante | Ecco di chi si tratta

Ornella Muti è stata una delle attrici più apprezzate d’Italia. E poi c’è lei, che è più giovane, ma le due sono due gocce d’acqua

Ornella Muti è stata una delle donne più amate d’Italia, soprattutto tra gli anni ’70 e ’80. Bellissima, affascinante e resa ancor più desiderabile dalla sua carriera come attrice in film di grande successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ornella Muti in ospedale, la figlia ne approfitta per rubarle qualche scatto osè

Ornella Muti: la carriera

Pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, oggi 66enne. Nella sua carriera ha lavorato con i registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano: da Damiano Damiani a Mario Monicelli, passando per Dino Risi, Carlo Verdone e Paolo Virzì. Per lei collaborazioni internazionali anche con John Landis e Woody Allen.

Ovviamente il grande pubblico la ricorda anche e soprattutto per alcuni film con Adriano Celentano, con cui si vociferò di una relazione. Ma ha lavorato anche insieme ad altri mostri sacri della comicità italiana, come Paolo Villaggio e Renato Pozzetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il risveglio di Naike Rivelli su Instagram è hot- Video

Nella sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui due “Nastri d’argento” consecutivi come miglior attrice protagonista, nel 1988 e nel 1989.

Di religione buddhista, da qualche anno la sua carriera ha avuto un rallentamento. Ornella Muti, evidentemente, si sta dedicando maggiormente alla famiglia.

Identiche!

Ha tre figli: la più grande e la più famosa è Naike Rivelli, nata nel 1974 e di cui la Muti non ha mai rivelato la paternità. Anche Naike Rivelli ha intrapreso la carriera cinematografica, ma non con lo stesso successo della madre. Al suo attivo, anche un percorso musicale. Al momento non di grande fortuna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Naike Rivelli confessa il suo sogno a luci rosse: ecco cosa desidera -FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Naike Rivelli confessa il suo sogno a luci rosse: ecco cosa desidera -FOTO

Alcuni anni fa, si è dichiarata bisessuale. Proprio Naike Rivelli, in questi giorni, ha compiuto 47 anni. La mamma Ornella Muti l’ebbe giovanissima, nemmeno 20enne. Ma non ha mai rivelato l’identità del padre. Quel che è certo è che le due sono identiche. Anche con 20 anni circa di differenza d’età.