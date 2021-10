La “Bonas” di Avanti un altro, Sara Croce e il presunto “debito” da un milione di euro

Un milione di fan su Instagram e una carriera davanti. Ma anche una relazione burrascosa alle spalle, con un potente che vuole indietro un sacco di soldi.

Giovanissima, ma già famosissima, sia per il pubblico televisivo, ma, soprattutto, sui social. Su Instagram vanta già circa un milione di followers. La sua attività social interessa, soprattutto i maschietti, anche perché Sara Croce non disdegna di mostrarsi in intimo o costume, o con un abbigliamento sexy.

Sara Croce: la carriera

Si è classificata quarta all’edizione 2017 di Miss Italia. Non aver vinto il concorso di bellezza più famoso del nostro Paese non le ha chiuso le porte del mondo dello spettacolo. Sempre, ovviamente, puntando molto sulla propria avvenenza e sulla propria esuberanza.

Negli anni, infatti, Sara Croce è stata Madre Natura nel fortunato programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, “Ciao Darwin”. Un ruolo che, storicamente, è stato riservato solo a bellissime. Come Sara Croce. La collaborazione con il duo Bonolis-Laurenti, peraltro, è continuata anche con la divertente trasmissione “Avanti un altro”. Lì si è guadagnata il soprannome di “Bonas”.

I guai

Nella sua vita, comunque, non ci sono solo successi, fan appassionati e innamorati e partecipazioni televisive. La vita privata di Sara Croce le ha provocato e le sta provocando non poche vicissitudini e polemiche. Da cui la giovane showgirl si è anche difesa proprio in televisione.

Per alcuni mesi, infatti, è stata legata sentimentalmente a uno degli uomini più ricchi del mondo. Parliamo del petroliere iraniano Hormoz Vasfi. Ricchissimo e amante dell’arte, Vasfi ha avuto vari flirt con donne bellissime e di successo. Da Taylor Mega ad Aida Yespica, passando per Claudia Galanti.

Un flirt di qualche mese anche con la nostra Sara Croce. A dispetto della differenza di età. Oggi, infatti, Vasfi ha 57 anni, contro i 23 di Sara Croce. Ma, a prescindere da questo, tra i due non è finita affatto bene. E dopo la fine della relazione, Hormoz Vasfi l’ha anche accusata di avergli sottratto un milione di euro. E, quindi, ha battuto cassa, menzionando un appartamento in centro a Milano, un lussuoso viaggio a New York e una Land Rover.

Ovviamente, Sara respinge tutte le accuse. E, comunque, non è mai carino richiedere indietro i regali…