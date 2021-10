Maria De Filippi e il rapporto “sotto le lenzuola” con Maurizio Costanzo: “Lei è una pippa…”

Il matrimonio tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è sempre stato solido, ma l’intimità non è mai stato al centro del loro rapporto. Le dichiarazioni non lasciano dubbi di interpretazione.

Quella formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è sempre stata una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano. La presentatrice e il giornalista sono sposati ormai da 27 anni, dal 1995 per la precisione, e il loro rapporto non ha mai conosciuto dubbi e ombre sollevate dal gossip. Ci sono state, però, voci sull’intimità di coppia tra la De Filippi e Maurizio Costanzo, sia per quanto dichiarato da loro stessi sia per quanto detto in passato da Alfonso Signorini nel corso di una intervista rilasciata a Piero Chiambretti.

Nel mentre di una discussione sui matrimoni bianchi delle celebrità, ovvero quelle storie d’amore dove non ci sarebbe movimento tra le lenzuola, il direttore di Chi ha tirato in ballo proprio Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. “Sono 24 anni che la coppia dorme in camere rigorosamente separate. La stessa Maria ha sempre dichiarato di essere una pippa per quanto riguarda il sesso. Lei e Costanzo si amano alla follia, ma non mettono di certo il sesso al centro del loro rapporto”.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, il loro rapporto sotto le lenzuola

Una notizia che forse non ha sconvolto gli amanti del gossip, che probabilmente già aveva inteso una situazione del genere. E un indizio importante lo aveva dato proprio Maurizio Costanzo quando in passato, in una intervista al Corriere della Sera, ha rivelato i segreti tra lui e Maria De Filippi per mantenere saldo il matrimonio: “Il segreto è avere camere da letto separate. Sono una persona che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino. Avremmo finito per litigare”.

Incalzato sul fatto che una situazione del genere possa causare problemi nella coppia, il conduttore ha risposto affermando esattamente il contrario: “Non è affatto vero che si diventa estranei, anzi accade proprio il contrario. Al mattino ci si ritrova. O vado io da lei o viene lei da me e ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo, facciamo colazione ed è bello così”.