Ricordate Mascia Ferri, la “panterona” del Grande Fratello? Ecco com’è diventata, è irriconoscibile

I personaggi del Grande Fratello si distinguono in due categorie: i destinati ad essere prontamente dimenticati e quelli destinati a rimanere nella memoria delle persone.

Mascia Ferri è nata a Ravenna nel 1973. Ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, nel 2001, quando il capostipite di tutti i reality era presentato da Daria Bignardi.

Nella casa del GF non entrò da sola, come riferì lei stessa, l’accompagnavano “la Wanda e la Luisa”, le due “signore” che riempivano il suo reggiseno.

La presenza fisica e i modi decisi le fecero attribuire l’appellativo di “panterona”, del resto, grazie al suo lavoro (barista in Riviera oltre che pr di discoteche e ragazza immagine) Mascia era abituata a trattare con le persone. Il pubblico televisivo seguiva con passione le sue gesta all’interno della casa e quando nacque la storia d’amore con un altro inquilino della casa, tale Alessandro Lukacs (sparito dai radar televisivi, ma affermato dentista), si aggiunse feuilleton a feuilleton…

Rimasto negli annali il richiamo che Mascia rivolgeva agli altri inquilini della casa: Uccelli, venite… E si può essere certi che la ravennate non intendesse citare il celeberrimo film di Hitchcock…

La sua popolarità venne ulteriormente amplificata dall’imitazione che una misconosciuta all’epoca Paola Cortellesi faceva di lei all’interno del programma cult Mai dire gol.

Non vinse quell’edizione, (toccò a Flavio Montrucchio) ma uscita dalla casa rimase per un po’ nel giro del mondo dello spettacolo. Da ricordare il calendario di Controcampo, che la ritraeva in coppia con Alessia Fabiani.

Cosa fa ora

Terminata la storia con Lukacs, Mascia si è sposata nel 2006 con Cristiano Ricciardella. I due sono degli imprenditori a tempo pieno. Si occupano di 3 locali a Ravenna.

L’ex gieffina è diventata anche molto gelosa della sua vita privata, non per nulla i suoi profili social risultano essere privati.

Una donna intelligente, dunque.