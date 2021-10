Riconoscete questo ragazzino sorridente? Oggi è una star internazionale della musica

Difficile riconoscere in questo bambino dall’aspetto imbarazzato e goffo una star internazionale che ha venduto venti milioni di dischi nel mondo. Scopriamo chi è.

E’ nato a Latina nel 1980, da padre geometra e mamma casalinga e ha un fratello più piccolo. Ha sofferto di bulimia. Ancora nessun nome? Il suo colore preferito è il rosso…relativo.

Esatto! E’ proprio Tiziano Ferro. Tiziano componeva canzoni già a sette anni e, adolescente, entrò a Coro Gospel di Latina Big Soul Mama Gospel Choir diretto da Roberto Del Monte.

Ma furono Mara Maionchi e Alberto Salerno a intuire le potenzialità del ragazzo nel 2001.

Il successo clamoroso

Nello stesso anno uscì il singolo Xdono che ebbe un successo tale da essere inciso in diverse lingue: inglese, spagnolo e portoghese e che lo portarono ad esibirsi in Vaticano per il concerto di Natale.

Dopo poco uscì anche il singolo Rosso relativo. L’album arrivò a vendere un milione di copie ed venne distribuito anche in 42 nazioni, diventando disco d’oro in Francia e Belgio, doppio disco di platino in Svizzera e triplo in Italia.

Il senso del testo di Rosso Relativo non è legato al sesso, ha spiegato Tiziano, bensì alla fame notturna che lui, da bulimico, ha affrontato.

Nel 2003 pubblicò il suo secondo album 111, che altro non è che il peso raggiunto dalla star nella sua adolescenza.

Da lì è un crescendo di successi. Da ricordare: Stop! Dimentica, Ti scatterò una foto, Non me lo so spiegare (con Laura Pausini), E Raffaella è mia (memorabile il video con Raffaella Carrà). Nel 2020 è stato ospite fisso a Sanremo.

Tiziano ha fatto coming out nel 2010 ed ora è felicemente sposato con Victor Allen, manager statunitense dal 2019. I due non hanno mai nascosto di volere un figlio e non è detto che non riescano a esaudire questo loro desiderio.

Ma Tiziano non ha dimenticato da dove proviene e le angherie subite da bambino prima e da ragazzino poi. E’ questo il senso del post pubblicato su Instagram in cui scrive:

Di quel giorno ricordo:

a) Due mamme che – prima della gara di velocità – dissero ad alta voce indicandomi: “Guarda il ciccione poverello, con quelle gambe a “X”.

B) Lo sprint senza neanche esitare.

C) Le stesse mamme infastidite dal risultato finale e a voce alta perché le potessi sentire: “Hai capito il cicciotto cicciabomba?!?”.

D) Che sono arrivato primo.

A 41 anni: sempre con le gambe a X, col passo da disagiato, a festeggiare le medaglie mie e degli altri.

E niente, ci sono persone che perdono sempre l’occasione di stare in silenzio.