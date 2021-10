Selvaggia Lucarelli sulla questione “Ambra Angiolini”: Striscia la notizia la “ignora”

Selvaggia Lucarelli attacca e denigra i metodi poco ortodossi di “Striscia la Notizia”. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, scatena i commenti di tutti i suoi followers. Ma i diretti interessati la ignorano

Selvaggia Lucarelli nata a Civitavecchia, in provincia di Roma, il 30 Luglio 1974 è una giornalista, scrittrice ed attrice italiana.

Esordisce a differenza di molte attrici, all’età di 24 anni nel 1998, come attrice teatrale insieme al comico Max Giusti, in una commedia scritta e diretta da Antonio Giuliani.

Nel 1999 consolida la sua giovane carriera, con una serie di spettacoli teatrali insieme al suo ormai consolidato compagno Max Giusti, fino agli anni 2000.

Potrebbe interessarti>>>Selvaggia Lucarelli parla di un incidente”femminile” in pubblico

Solo 2 anni più tardi, nel 2002, la Lucarelli ha la possibilità di farsi avanti creando e conducendo un blog tutto suo, “Stanza Selvaggia”, che gli da la possibilità di collaborare con alcune riviste e giornali.

L’esperienza con il suo blog, gli permette l’anno successivo di prendere parte come opinionista, nel suo esordio in TV, al programma de “L’Isola dei Famosi“.

Nel 2004 debutta come conduttrice radiofonica, posizione che tutt’oggi ricopre nella stazione di registrazione di Radio Capital.

Dopo aver lavorato con aziende importanti come, Sky, m2o, ed in programmi come “X Factor” e “Ballando con le Stelle“ con la splendida Milly Carlucci, 15 Luglio 2004 si sposa con Laerte Pappalardo, figlio del noto cantante Adriano Pappalardo.

Nel 2007, però, la coppia si separa, costruendosi successivamente un’altra vita, con vari personaggi televisivi, da Morgan ad Andrea Scanzi, e da Guido Martinetti a Lorenzo Biagiarelli, dal 2016 suo compagno.

L’attacco a “Le Iene” della Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, da sempre opinionista e giornalista italiana, durante una semplice serata sul divano vede in televisione un servizio, che non gli va molto a genio, commentando il contenuto di quest’ultimo in un post sul suo profilo Instagram.

Il post della Lucarelli attira immediatamente l’attenzione dei suoi followers che leggendo la descrizione del post, danno il via ai commenti, per lo più di approvazione su quanto affermato dalla giornalista.

“Caro Valerio Staffelli“, così inizia il messaggio che lascia tutti senza parole e con la curiosità di leggere l’accaduto, taggando i diretti interessarti del servizio.

Il messaggio continua così: “Il tapiro è da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti di cronaca e costume su cui sorridere. Uno dei pochi riti televisivi sopravvissuti all’usura del tempo. Io ne ho due, uno preso perché ho pensato di aver subito il furto di una macchina, per poi comprarne una nuova e ritrovare l’altra. E un tapiro perché Belen mi cacció dal suo bar, insieme a Gianni Morandi. Ne ho riso con te, con voi di striscia, che per inciso mi siete pure simpatici. Quello che ho visto ieri non mi è piaciuto. Ieri il tapiro consegnato vis a vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato. C’era una donna che non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti. Un tradimento, la fine di un amore sono giá dolori affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla anche ai semafori. Non fa meno male, se sei famosa da quando avevi 14 anni, no. Il presentarsi sotto il posto di lavoro di questa donna con un microfono e infierire con battute da bar (“mica lui la tradisce con Dybala?), ridacchiare, trattare la faccenda come fosse una rissa tra soubrette, ricordare che lui- il maschio alfa- le donne le tradisce con virile serialitá, mi è parso davvero crudele. Per giunta, col morto ancora caldo. E una cosa la voglio dire anche a Vanessa Incontrada: quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad @ambraofficial . E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu.

E adesso, caro Valerio, attendiamo il tapiro al maschio alfa, mi raccomando. (e un mazzo di rose per Ambra, magari)”.

Questo il gesto che avrebbe scatenato tutta questo frastuono con la solita e conseguente guerra di commenti sui social, un semplice tapiro.

Potrebbe interessarti>>>Il famoso inviato di Striscia La Notizia questa volta rischia grosso

Al momento dalla regia di “Striscia la Notizia”, da Vanessa Incontrada, da Valerio Staffelli, ma soprattuto dalla diretta interessata Ambra Angiolini, non è arrivata ancora nessuna comunicazione o commento riguardo l’intervento inaspettato di Selvaggia Lucarelli, come se il suo post fosse passato in osservato o peggio, ignorato.