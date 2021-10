Cambiamento inaspettato per Elisabetta Gregoraci | Dopo tanti anni è stata costretta a farlo

I cambiamenti spaventano tutti. Ma Elisabetta Gregoraci ci ha abituato a sapere che ha le spalle forti per sopportare questo e altro.

Forse non è più così presente in televisione come un tempo. Ma Elisabetta Gregoraci è sempre molto attiva e seguita sui social network. I fan non la abbandonano, anche perché, di tanto in tanto, non disdegna di mostrarsi in tutta la sua bellezza. Proprio tramite i social arriva l’annuncio su un’importante novità nella vita della showgirl calabrese.

Elisabetta Gregoraci: carriera e vita privata

Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Alle spalle ha anche la partecipazione al “Grande Fratello VIP” e alcune interpretazioni cinematografiche e attualmente è sugli schermi alla conduzione della nuova edizione di “Scherzi a parte”, insieme a Enrico Papi. Ma è stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico.

In quel momento, infatti, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

La nuova vita

Ma quella è acqua passata. La vita di Elisabetta Gregoraci non si è fermata. E, anzi, è pregna di soddisfazioni e novità. Adesso un cambiamento importante. Non solo per una VIP. Per tutti noi.

L’annuncio in una storia Instagram. Dove Elisabetta Gregoraci ha comunicato ai propri fan la scelta di cambiare casa. Una decisione sofferta, per tutti. Non solo per lei. La casa è un pezzo importante della nostra vita. Soprattutto se la si abita per diversi anni. Ed è il caso di Elisabetta Gregoraci, che viveva nella casa ora abbandonata da circa cinque anni.

I cambiamenti spaventano tutti. Ma Elisabetta Gregoraci ci ha abituato a sapere che ha le spalle forti per sopportare questo e altro.