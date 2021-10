Clio Make Up distrutta dal dolore per la malattia del suo primo “figlio” Oscar

La truccatrice e youtuber in lacrime per la pessima notizia. Il grave male, purtroppo, è stato scoperto con grande ritardo

Sempre sorridente e curatissima. Del resto, se non lo è lei. Ma questa volta Clio Make Up non è al meglio della propria forma. La notizia che l’ha colpita, infatti, è terribile. Di quelle che fanno versare tante, tantissime, lacrime.

Clio Make Up: la carriera

Truccatrice e youtuber. Il suo vero nome è Clio Zammatteo. Ma per tutti è, appunto, Clio Make Up. Italiana, ma con nazionalità statunitense. Proprio negli Stati Uniti, Clio si è formata, ha studiato e imparato l’inglese.

39enne, proprio a New York ha vissuto per oltre un decennio con il marito Claudio Midolo, un game designer italiano. La coppia ha due figlie: Grace Cloe Midolo, nata il 29 luglio 2017 e Joy Claire Midolo nata il 22 aprile 2020. Nel settembre 2020 è rientrata definitivamente in Italia

Ora è una delle donne che curano l’immagine più note del nostro Paese. Vanta collaborazioni importanti con Vogue, Pupa e Maybelline.

Il dramma di Clio Make Up

Attraverso i propri seguitissimi canali social, Clio Make Up ha annunciato, in lacrime, la grave malattia appena scoperta. Un tumore in stato avanzato, che ha colpito Oscar. Il gatto di famiglia. Un micio salvato nel 2010 proprio a New York.

Ma purtroppo Clio, Claudio e le piccole hanno scoperto tardi la malattia del povero Oscar. Clio non se ne dà pace. Il male è stato scoperto nel corso di un controllo, perché Oscar stava perdendo rapidamente peso. E, così, la doccia fredda per Clio e la sua famiglia.

La truccatrice si è sfogata sui suoi social. Ma ha ribadito che farà di tutto per salvare quello che, per anni, è stato di fatto il suo primo figlio.