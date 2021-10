Iniziano a lavorare insieme nel lontano 1991. Da quel momento tanta tv e anche il cinema. Ma nella vita che rapporti hanno Luca e Paolo?

Tutto inizia nel 1991. In un piccolo teatro, come spesso accade anche ai più grandi. La compagnia ha un nome che è tutto un programma: “Cavalli marci”. Eppure quello è l’avvio del successo di una delle coppie di comici più famosa d’italia: Luca e Paolo.

Luca e Paolo: la carriera

Luca Bizzarri, classe 1971 e Paolo Kessisoglu, classe 1969. Questi i nomi completi. Ma, per tutti, sono “Luca e Paolo”. La prima dose di successo arriva con a partecipazione al programma “Ciro”, condotto da Gaia De Laurentiis su Italia 1.

Ma la popolarità vera arriva all’inizio degli anni 2000. Nel 2001, precisamente, partecipano al programma della Gialappa’s Band “Mai dire Gol”, e diventano poi presentatori de Le Iene dal 2001 al 2011. Un decennio in cui si alternano tre bionde bellissime alla conduzione della famosa trasmissione Mediaset: Alessia Marcuzzi, Cristina Chiabotto e Ilary Blasi.

Grande ribalta, poi, nel 2011, con la conduzione del Festival di Sanremo. Che, come sappiamo, in Italia ha un seguito enorme.

Molto longeva la sit-com portata sulle reti Mediaset, “Camera Cafè”, che va in onda dal 2003 al 2017. Proprio dal 2017 conducono, insieme a Mia Ceran, “Quelli che… il calcio”, sulla RAI.

Quasi amici

La televisione, comunque, non è il loro unico habitat. Dato che fanno il loro esordio al cinema nel 1999 con “E allora mambo!”. I due film più noti, però, sono “Immaturi” e “Immaturi – Il viaggio”, del 2011 e del 2012, sempre per la regia di Paolo Genovese.

Insomma, da quanto vediamo sugli schermi, Luca e Paolo sono una coppia comica di grande successo. Molto affiatati e che, ormai, ben si incastrano nei ritmi l’uno dell’altro. Ma è così anche nella vita reale? Non proprio.

I due, infatti, inizialmente non andranno troppo d’accordo. In particolare, Paolo non andava troppo giù a Luca. Ma col tempo hanno imparato a conoscersi e a capire che erano fatti per lavorare insieme. Con grande successo. In una recente intervista, hanno dichiarato però di non frequentarsi fuori dal lavoro. Sebbene siano entrambi genovesi.

Poco male, saremo noi spettatori il collante del loro rapporto.