Gusto e convivialità: la mappa degli eventi per la nuova edizione di ‘Aria di San Daniele’

Si rinnova l’appuntamento con il gusto e l’eccellenza made in Italy targato Prosciutto di San Daniele. E’ infatti ripartito lo scorso weekend di ottobre l’evento gourmet ‘Aria di San Daniele’. Si tratta dell’edizione numero quattro di questo tour che porta in giro per l’Italia la convivialità e la qualità del Prosciutto di San Daniele: un format che si svolgerà all’interno di locali selezionati, attraversando il nostro Paese in 24 serate e animando alcune delle più belle e rappresentative delle nostre città, mettendo in vetrina il fiore all’occhiello del Friuli Venezia Giulia, apprezzato sia in Europa che nel resto del mondo.

Un viaggio in 24 tappe nei locali delle più belle città d’Italia

Da ottobre fino al mese di dicembre il San Daniele DOP intraprenderà un lungo viaggio immersivo nelle principali città italiane e il debutto c’è stato lo scorso venerdì 15 ottobre a Milano. Il calendario è davvero fitto di eventi e la capitale meneghina sarà protagonista anche nel weekend del 24 ottobre. Il weekend seguente, la manifestazione si sposterà nella città di Verona, che farà da sfondo alla tappa veneta di Aria di San Daniele dal 29 al 31 ottobre. A novembre, quindi, sarà la volta di Roma, che ospiterà l’evento dal 5 al 7 e dal 12 al 14 novembre. Dalla settimana successiva, le serate aperitivo raggiungeranno il Sud Italia nella città di Bari per due weekend consecutivi, per concludere il tour il primo weekend di dicembre (dal 3 al 5) a Catania.

Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe di Aria di San Daniele sono disponibili sul sito ufficiale del Consorzio.

Enoteche, ristoranti, bar e osterie: ecco com’è organizzata ogni serata

Quello di ‘Aria di San Daniele’ è un happening ricco e articolato, perfetto per stare insieme nel nome del buon gusto. Il tour approderà infatti in enoteche, bar, ristoranti e osterie diffuse in tutto il territorio e in occasione dello speciale appuntamento i locali che sono stati selezionati verranno allestiti ad hoc. Sarà presente un corner dedicato espressamente al momento della degustazione del San Daniele DOP e messo a disposizione dei clienti un oste specializzato nel taglio, così da offrire le fette di prosciutto affettato correttamente a mano oppure a macchina. Si potrà degustare il San Daniele DOP in abbinamento a cibi tipici, a seconda naturalmente di quella che sarà l’offerta del singolo ristoratore. Si potranno in questo modo sperimentare nuovi intrecci di sapori, legati alla tradizione locale, inoltre vi sarà un’ampia selezione di vini. Un viaggio articolato dove il focus è la scoperta delle origini e delle peculiarità del San Daniele DOP, eccellenza made in Italy apprezzata in tutto il mondo. Il tutto proponendo alcuni sfiziosi assaggi di questa DOP fiore all’occhiello del Friuli Venezia Giulia.

Ogni serata si svolgerà in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle norme relative al contrasto e al contenimento della diffusione del Covid-19.