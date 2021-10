Michelle Hunziker sapete chi è la sua migliore amica? | Sembrano sorelle

Per una volta, il mondo dello spettacolo non ci mette di fronte a una storia d’amore. Ma a una bellissima storia d’ amicizia sincera

Sui social troviamo diverse foto in cui sono ritratte insieme. Bellissime, biondissime, sorridenti. E ugualmente famose. Conosciute e apprezzate dal grande pubblico. In diverse occasioni si definiscono “sorelle”.

Vi aiutiamo. Una è Michelle Hunziker. Ma l’altra?

Il sorriso contagioso di Michelle Hunziker

Nelle foto insieme, Michelle Hunziker non perde mai quel suo sorriso. Perenne, ma sempre e comunque contagioso. Volto assai noto della televisione italiana. Di nazionalità svizzera, oggi 44enne, ha iniziato la sua carriera come modella. Ben presto, però, si è affermata nella televisione italiana come conduttrice. Negli anni conduce “Zelig”, “Scherzi a parte”, “Paperissima”, “Striscia la notizia”, oltre al “Festivalbar 2002” e “Festivalbar 2003”.

Per anni è stata legata al celebre cantante Eros Ramazzotti. Dalla loro unione è nata anche Aurora. Che da qualche anno ha intrapreso la carriera di conduttrice. Da tempo Michelle intrattiene una relazione sentimentale con Tomaso Trussardi, rampollo dell’omonimo e famosissimo brand di alta moda.

L’amica speciale

Più che con il compagno, Michelle, però, sui social è presente con lei. Un’amica speciale. Bionda, famosa e bellissima. Le due sono praticamente coetanee. Nelle descrizioni delle foto insieme, le due si definiscono sorelle. E, in effetti, appaiono molto affiatate.

Stiamo parlando di Serena Autieri.

Napoletana, oggi 45enne. Fa il suo esordio come attrice nel 1998, entrando nel cast della fortunata soap opera partenopea, “Un posto al sole”. Viene ben presto notata e nel 2001 affianca come valletta Alberto Castagna nella conduzione del programma di punta di Canale 5, “Stranamore”.

Ma il suo mondo non è quello della televisione. Ma quello della recitazione. Cinematografica e teatrale. La ricordiamo infatti “Femmine contro maschi”, “Il principe abusivo” e “Se mi lasci non vale”. In tv, invece, l’abbiamo vista recentemente nella fiction “Buongiorno, mamma!”.

Michelle e Serena sembrano davvero molto unite. E, per una volta, il mondo dello spettacolo non ci mette di fronte a una storia d’amore. Ma a una bellissima storia di amicizia sincera.