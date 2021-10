Paola Coltellesi, sapete chi è il marito? | E’ un personaggio famosissimo

Donna molto nota nel mondo del cinema e della televisione. Ma lo sapevate che anche il marito è un VIP?

Attrice, conduttrice e presenza molto apprezzata dal pubblico. Oggi, all’età di 47 anni, il successo di Paola Cortellesi è all’apice. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Non molto. Per esempio, sapevate che anche il marito è un personaggio famoso?

Paola Cortellesi: la carriera

Il suo esordio è molto precoce. A 13 anni, infatti, è una delle coriste che interpretano la nota canzone “Cacao Meravigliao”, colonna sonora della storica trasmissione “Indietro tutta”. Ma il successo vero arriva tra la fine degli anni ’90 e il 2000, quando entra nel cast delle trasmissioni della Gialappa’s Band. In quella veste, Paola Cortellesi inizia davvero a farsi apprezzare per la sua verve comica.

E’ solo l’inizio del successo. Negli anni, infatti, arriveranno partecipazioni sempre più importanti. Su tutte, quella del 2004 al Festival di Sanremo. E poi, nel biennio 2011-2012, con la fortunata trasmissione Zelig.

Per lei anche diverse interpretazioni teatrali.

Il cinema: lavoro e cuore

Per lei, però, la vera passione è il cinema. In tutti i sensi. Negli ultimi anni ha interpretato alcune delle pellicole di maggiore successo. Sia sul grande schermo, che in tv. Tra i titoli che ricordiamo maggiormente, “Chiedimi se sono felice” e “Tu la conosci Claudia?”. Ma anche “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi”. Successi clamorosi i due film “Come un gatto in tangenziale” e, recentissimo “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto”. Ha vinto il David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Nessuno mi può giudicare (2011).

Ma il cinema non è solo lavoro per lei. Perché, con riferimento alla sua vita privata, non tutti sanno chi sia il marito di Paola Cortellesi. Ha avuto una relazione con il musicista Rocco Tanica all’inizio degli anni duemila (periodo in cui entrambi collaboravano a Mai dire Gol). Legata in passato al collega Valerio Mastandrea, il 1º ottobre 2011 ha sposato, dopo nove anni di fidanzamento, il regista e sceneggiatore Riccardo Milani.

E’ proprio Milani il regista del duplice successo “Come un gatto in tangenziale”. Ma il regista ha lavorato molto, anche in televisione ed è molto apprezzato nell’ambiente. La coppia ha una figlia, Laura, nata il 24 gennaio 2013.