Il grido di disperazione di Daniela Martani | “Non so dove andare a dormire”

Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, dopo un lungo viaggio rimane bloccata a Bologna, in piena notte non sapendo nemmeno dove dormire. Il messaggio d’aiuto sui social.

Daniela Martani nata a Roma il 18 Maggio 1973, è un ex concorrente del Grande Fratello 9, ma è conosciuta soprattutto per la lotta organizzata contro la società per cui lavorava, l’Alitalia.

Nel 2009 diventa donna simbolo della battaglia legale del personale contro l’azienda di trasporti, conquistando il soprannome di “Pasionaria”, cresciuta con lo spirito combattivo visto il rapporto difficile con il padre.

Nello stesso anno entra nella nona edizione nella casa più seguita e spiata della televisione, nel programma Grande Fratello 9, portando con se i suoi sogni come un posto fisso e la fama, che è arrivata grazie alla sua esperienza tra la casa del GF e L’Isola dei Famosi.

Oggi Daniela Martani ha deciso di concentrare le sue forze sui social, in particolare sul suo profilo Instagram, dove pubblica e commenta le faccende attuali, le sue avventure e i suoi viaggi.

Dopo una lunga ed importante storia, prima del suo ingresso nella casa del GF, ha concluso la sua relazione rimanendo single per un pò di tempo, lavorando ancora di più sul suo carattere forte ed impulsivo.

La pessima avventura di Daniela Martani

Daniela Martani, in viaggio per motivi lavorativi, prende un treno e si dirige a Milano dove l’ aspettano per un colloquio di lavoro.

Premesso che la ex gieffina, è sprovvista di vaccino contro il Covid-19, per usufruire del servizio di trasporto, è obbligata ad avere il green pass e quindi se appunto sprovvisti di vaccino, occorre effettuare un tampone o test antigenico con risultato negativo per poter viaggiare.

Fatti gli accertamenti del caso, la Martani parte in direzione Milano, e dopo aver compiuto il da farsi, rientra a Roma, o almeno ci prova.

La passeggera del Frecciarossa Milano-Roma, non si accorge di avere il green pass scaduto da 4 ore, ed al momento del controllo degli addetti di Trenitalia, viene immediatamente allontanata dal treno fermatosi a Bologna appositamente per farla scendere dal mezzo.

Considerando che era l’ultimo treno della giornata Daniela Martani, si trova in difficoltà, che “abbandonata” alla stazione di Bologna, non sa dove andare a dormire.

“Comunque #trenitalia mi ha fatto scendere dal #frecciarossa, ultimo treno della giornata per tornare a Roma da Milano, perché mi era scaduto il #greenpass da 4 ore (non me ne ero accorta) lasciandomi a Bologna da sola di notte.

Questo perché lo fanno per il nostro bene.

Vergogna”, questo è il commento che la Martani ha voluto lasciare a tutti i suoi followers per riuscire in qualche modo a sensibilizzare la lotta contro il green pass.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Martani (@danielamartani)

Registrando un video dell’accaduto e pubblicato successivamente sul suo profilo Instagram, scatena una miriade di commenti, alcuni favorevoli ed ovviamente alcuni assolutamente contrari al pensiero dell’influencer.