Francesca Neri distrutta rivela: “le droghe assopiscono il problema…”

Francesca Neri dopo una lunga assenza dagli schermi, in un’intervista a RaiRadio 2, dichiara con aria distrutta e preoccupata, che le droghe assopiscono il suo problema. Cosa gli è successo ?

Francesca Neri nata a Trento il 10 Febbraio 1964, è un’attrice e produttrice cinematografica italiana, conosciuta anche per il suo matrimonio con l’attore romano Claudio Amendola.

Coltiva la passione per il cinema fin da piccola, studiando presso il Centro sperimentale di cinematografia a Roma, conquistando nel 1987 la sua parte da attrice nel film “Il grande Blek”.

Da quel momento la sua carriera decollò partecipando nello stesso periodo a ben 3 film, con il conseguente inizio della relazione con il regista Domenico Procacci.

Nel 1991 viene scelta come protagonista nel film di Massimo Troisi “Pensavo fosse amore… invece era un calesse”, vincendo il suo primo Nastro d’Argento, girando successivamente film con alcuni dei personaggi più importanti del cinema italiano come Carlo Verdone, Alessio Benvenuti e con alcuni personaggi internazionali come Antonio Banderas.

Dal 1998 inizia una relazione con l’attore romano Claudio Amendola, per poi sposarsi con quest’ultimo il 11 Dicembre 2010 a New York, dalla quale viene alla luce Rocco il loro unico figlio.

La rivelazione di Francesca Neri

L’attrice Francesca Neri nel 2016 annuncia il suo ritiro dal mondo del cinema, per un preciso motivo che ha nascosto fino ad oggi.

In un’intervista durante il programma “Ti sento” di RaiRadio 2, l’ex attrice italiana, espone a tutti il motivo della sua decisione che ha sconvolto l’intero mondo del cinema.

La dichiarazione che trapela dall’intervista però è ancora più sconvolgente del motivo stesso.

Tutti noi fino ad oggi abbiamo sempre pensato che Francesca Neri si fosse ritirata per motivi di salute, ma non è così ed il motivo è più importante di quanto potremmo mai pensare.

Il conduttore del programma radiofonico Pierluigi Diaco, rivela che al momento non ha intenzione di rientrare a far parte del mondo del cinema, e nel suo libro lo spiega in tutti i particolari.

La decisione della Neri secondo la sua intervista pubblicata dalla rivista italiana “Oggi”, racconta di essere stata ferita ed in un certo senso anche delusa da alcune persone all’interno del mondo del cinema.

Dichiara di essere stata fin dall’inizio alla ricerca dell’approvazione e conferme, ma non degli spettatori e tantomeno dai suoi colleghi. L’approvazione che ha sempre cercato l’attrice è quella della madre, ovvero la critica più severa che potesse esistere.

Il riconoscimento dopo un lungo periodo diventa come una droga, così dichiara Francesca Neri, continua: “le droghe assopiscono il problema ma non lo risolvono, creando una vera e propria dipendenza”.