Dai set di Hollywood al manicomio criminale | Ecco che fine ha fatto la protagonista di Dynasty e Melrose Place

Tanti amori, nel corso degli anni, ma una carriera decisamente in fase calante anche prima delle vicissitudini giudiziarie

Sugli schermi un grande successo. Non solo in America, ma anche qui in Italia. Ma gli ultimi anni dell’attrice Heather Lockler non sono stati di certo i più fulgidi della sua vita e della sua carriera.

Heather Locklear: carriera e vita privata

Una carriera che inizia alla fine degli ’70, ma che decolla quando conosce il produttore Aaron Spelling (uno dei produttori di Beverly Hills 90210). Grazie a quella conoscenza e a quel feeling professionale, Heather Locklear entra nel cast della fortunata serie “Dynasty”, dove interpreta il ruolo di Sammy Jo. E’ l’inizio di una lunga carriera, che ha il maggiore successo nelle serie televisive. La ricordiamo accanto a William Shatner in “T.J.Hooker”.

Nel 1993, ad Heather viene offerto un altro ruolo che la renderà famosa sugli schermi televisivi, ovvero quello di Amanda Woodward nella serie tv di prima serata “Melrose Place” sempre prodotta da Aaron Spelling e spin-off del serial “Beverly Hills 90210”.

Meno fortunata la carriera al cinema, dove il film di maggiore successo è “La musica del cuore”. Mentre l’ultimo, la parodia “Scary Movie 5”, risale addirittura al 2013.

I problemi con la legge

Una carriera decisamente in fase calante anche prima delle vicissitudini giudiziarie. Le foto che vi proponiamo arrivano dall’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura. L’attrice Heather Locklear è vista in una foto segnaletica della polizia dopo il suo arresto per due capi di imputazione per reati minori su un agente di polizia il 24 giugno 2018 a Ventura, in California.

Una vita avventurosa, quella di Heather. Heather ha avuto relazioni con diversi esponenti di Hollywood tra cui l’attore Tom Cruise (nel 1981). Sposata per sette anni con Tommy Lee, batterista dei Mötley Crüe, dal maggio 1986 all’agosto 1993. Dopo il divorzio, Heather ha sposato Richie Sambora, chitarrista dei Bon Jovi.

Anni prima dell’evento del 2018, Heather è stata arrestata a Santa Barbara in California il 27 settembre 2008 per guida sotto effetto di stupefacenti. In seguito, un test del sangue ha dimostrato che la Locklear non era sotto l’effetto né di droghe né di alcool. Ma la Locklear è stata condannata ad una multa di 700 dollari e a seguire un corso di guida sicura. Per lei anche un periodo all’interno di un Centro di Salute Mentale.