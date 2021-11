Walter Nudo ripreso mentre ha un incidente in auto | La colpa del telefono in mano – VIDEO

Molto attivo sui social, dove è molto apprezzato, soprattutto dalle donne. Ma guardate cosa gli è successo in diretta

Attore, sportivo, amato dal pubblico e dalle donne. Con una grande passione per il mondo dei motori. Tutto questo è Walter Nudo. Tempo fa, è stato anche protagonista di un incidente in diretta Instagram. Ecco cosa è successo e come sta Nudo.

Walter Nudo: la carriera

Oggi 51enne, la carriera di Walter Nudo si è dipanata tra cinema, sport e motori. Canadese, recita con piccole parti in alcuni film come “Fantozzi – Il Ritorno”. Ma non solo, anche in soap opera di grande successo in Italia, come “Un posto al sole” e “Incantesimo”. Ma nella sua carriera anche una partecipazione al cult statunitense, “Beautiful”.

Nel 2003 è stato il vincitore della prima edizione del reality L’isola dei famosi con l’87% di preferenze. Un plebiscito. Nel 2018 vince la terza edizione del Grande Fratello VIP con il 56% delle preferenze. Diventa così l’unico concorrente italiano ad aver effettuato la storica “doppietta” con Isola dei Famosi – Grande Fratello.

Racconta lo stesso Walter, di aver passato un periodo davvero buio nella sua vita, a causa di due ictus ed un’operazione al cuore nel 2018. Da quel dramma, la sua vita è cambiata.

La sua vita, però, non è fatta solo di cinema e reality. Walter Nudo è molto credente e ha un passato di grande sportivo. Con un pallino per i motori. Cintura nera di karate, specialità nella quale ha vinto anche diversi titoli giovanili. Nel 1996 debutta nel pugilato, facendo il suo primo incontro nella categoria dilettanti come peso massimo. Tuttavia, deciderà di non entrare nel mondo professionistico. Ha anche partecipato alla Maratona di New York e alla Maratona di Milano.

L’incidente in diretta

Ma, come detto, Walter Nudo ha anche una grande passione per i motori. Nel 2009 partecipa come pilota automobilistico al Campionato Italiano Turismo Endurance cat. 3.0 D. su BMW. Dopo aver vinto il campionato a quattro gare dalla fine della stagione passa al Campionato Superstars.

L’attore è molto attivo sui social, dove lo abbiamo visto anche in sella a moto di grande valore. Nel corso di una diretta Instagram fatta dalla sua Fiat 500, in cui conversava con i propri followers, Walter Nudo si è reso protagonista di un bizzarro incidente.

Andando ad accostarsi sul ciglio della strada, il vip, nato a Montreal il 2 giugno del 1970 si è scontrato contro il marciapiede. Nel post pubblicato sul suo profilo social, Nudo ha poi ironizzato scrivendo: “Ops, il marciapiede era più alto del previsto”. Nulla di grave quindi per l’ex attore che però dovrà dare ora una controllatina ai cerchioni e alle sospensioni della sua auto.