Gabriel Garko, insultato sui social: “Sei rincoglionito” | I commenti lasciano a bocca aperta

Gabriel Garko, il sex symbol, nonché attore italiano, viene insultato in diretta sui social dopo aver pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. I commenti dei followers lasciano tutti a bocca aperta.

Dario Gabriel Oliviero, in arte Gabriel Garko, nato a Torino il 12 Luglio 1972, è uno degli attori italiani più affascinanti di sempre, nonché ex modello per varie riviste.

Terzo di 4 figli, ha 3 sorelle di cui due più grandi di lui, Nadia e Sonia, e la sorella minore Laura, figli di Claudio Oliviero, pasticcere vicentino, e di Isabella Garchio.

Grazie alla sua perfetta statura ed altezza, Garko nel 1990, prende parte al concorso di bellezza di Settimo Torinese, quartiere dove è cresciuto, vincendo il titolo di Mr. Settimo Torinese, che lo porta l’anno successivo a vincere il titolo nel concorso “Il più bello d’Italia”.

Dopo qualche ruolo minore in televisione, nel 1995 debutta ufficialmente come protagonista nel cortometraggio “Troppo Caldo”, che lo porterà a conquistare un ruolo in alcune fiction televisive.

Dopo aver conquistato notorietà viene scelto per posare nudo per la rivista Max nel 2002, mentre solo 2 anni più tardi non mette più in gioco il suo corpo bensì la sua voce, doppiando la presentazione del videogioco “Prince of Persia: Spirito guerriero”.

Nel 2006 prende parte alla serie TV che lo porterà alla gloria, “L’Onore e il rispetto” che andrà in onda per 5 stagioni, fino al 2017.

Dopo aver avuto una breve relazione con Manuela Arcuri, girano varie voci sulle sue successive relazioni tra cui Serena Autieri ed Eva Grimaldi.

Il 25 Settembre 2020, durante la quarta edizione del Grande Fratello VIP, dichiara in diretta TV di avere avuto una relazione di oltre 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo, e di recente di ha avuto una relazione con il collega Gabriele Rossi.

L’insulto sui social a Gabriel Garko

Gabriel Garko dopo la momentanea lontananza dagli schermi, inizia a pubblicare alcuni post sul suo profilo Instagram scatenando i commenti dei fans e dei suoi followers.

Dopo il suo coming out, l’attore italiano, è stato criticato per molto tempo a seguire, ma ha voluto mettersi contro le critiche e ha deciso di continuare a sfoggiare il suo fisico scolpito all’età di 49 anni.

Non sempre però riceve commenti carini, infatti in un suo post di Instagram, troviamo questo: “Quando sei rincoglionito e rimani fermo perché non hai fatto benzina”.

Il problema più grande è la provenienza di questo commento assurdo.

Lo ha scritto Gabriel Garko stesso, che ironicamente si “insulta” dopo essersi dimenticato di fare rifornimento, rimanendo senza carburante sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

Quindi fermatosi sul ciglio della strada scende dall’auto e decide di documentare la sua sbadataggine, attraverso la foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Rimasto a piedi con la sua nuovissima Mini Countryman S, scherza ed ironizza sull’accaduto, suscitando i commenti e le storie dei suoi followers.