Maddalena Corvaglia, l’ex velina si è innamorata di un “Mostro”

Conoscevamo la sua grande passione. Ma dalla foto pubblicata su Instagram, capiamo che questa volta è davvero un amore incondizionato

E’ una delle donne più belle della televisione italiana, con un passato importante, a cominciare dagli esordi di “Striscia la notizia”. Amante delle emozioni forti. Si spiega così lo scatto Instagram di Maddalena Corvaglia con un vero e proprio “Mostro”.

Maddalena Corvaglia: la carriera

Nata a Galatina, in provincia di Lecce, nel 1980, a 17 anni partecipa a Miss Italia. E’, però, “Striscia la notizia” a darle la notorietà. E’ lei, infatti, la “velina bionda” dal 1999 al 2002 della fortunata trasmissione ideata da Antonio Ricci. La coppia formata con la mora Elisabetta Canalis è probabilmente la più nota di “Striscia”.

Finita questa esperienza, la carriera di Maddalena Corvaglia prosegue a gonfie vele con ruoli importanti in famosissime trasmissioni Mediaset. E’ per esempio inviata speciale di Alberto Castagna nel programma “Stranamore” e co-conduttrice de “La Domenica del Villaggio” con Davide Mengacci. Non solo televisione per lei, dato che diventa una delle voci di R101 e nel 2011 Maddalena è anche nel video della canzone “Stammi vicino” di Vasco Rossi, terzo successo estratto dell’album “Vivere o niente”. Nel 2007 posa per il calendario sexy della rivista Max. Dal 2016 al 2018 conduce “Paperissima Sprint”, su Canale 5.

In posa con il “Mostro”

Maddalena Corvaglia è una grandissima appassionata di motori. Possiede una Monster 930 Ducati e “sfrecciava”, fin dai tempi della adolescenza in Puglia, in particolare nel Salento, con esperienze anche nel motocross. Una passione, quella dei motori, alimentata e condivisa anche col papà, che oggi non c’è più.

Ed eccola, quindi, con una Ducati Monster, la nuova versione del mitico mezzo della casa di Borgo Panigale. Una motocicletta che certamente scalda i cuori di tutti noi appassionati. Maddalena si è totalmente innamorata di questa splendida naked e lo ha pubblicamente dichiarato, recensendo come una vera professionista, il bolide italiano.

Il 2021 è stato l’anno in cui Ducati ha riportato in auge Monster. La storia di questa moto inizia nel lontano 1993, e sin da subito questo veicolo è amatissimo dai motociclisti. Diverse sono le versioni che si sono avvicendate di questo mezzo, ma quella di quest’anno è rivoluzionaria.

Difatti, la cilindrata del motore è di 937 cc, con potenza da scaricare sull’asfalto di 111 cavalli. Molto importante, poi, il peso a secco che è di appena 166 Kg, il che rende più agile la motocicletta nei cambi di direzione, dandole più stabilità.

E ha convinto una vera appassionata ed esperta come Maddalena Corvaglia.