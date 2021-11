I figli del grande Mike Bongiorno sarebbero “l’Allegria” del padre. Scopriamo chi sono

Il presentatore dei presentatori, il re del quiz televisivo, l’indimenticabile Mike Bongiorno sarebbe certamente fiero vedendo cosa hanno fatto i suoi figli.

Mike Bongiorno nacque a New York nel 1924. I suoi genitori erano di origini italiane, la mamma torinese purosangue e il papà italoamericano di ascendenze siciliane. Trascorse la sua infanzia a Manhattan, la famiglia, infatti, aveva un alto tenore di vita. Purtroppo, a causa del venerdì nero del 1929, ebbero un tracollo finanziario e tornarono in Italia.

Durante la Seconda Guerra Mondiale fu staffetta partigiana. Arrestato dalla Gestapo rischiò di essere fucilato.

Dopo la guerra e dopo un periodo trascorso negli Stai Uniti tornò in Italia dove la neonata RAI gli propose di lavorare alla TV italiana. Da lì nacque la sua inarrivabile carriera.

Purtroppo Mike ci ha lasciati nel 2009, all’età di 85 anni.

La famiglia

Di Mike si conoscono tre matrimoni: con Rosalia Maresca, con Annarita Torsello e l’ultimo, con il grande amore della sua vita, Daniela Zuccoli.

I due misero al mondo tre figli: Michele, Nicolò e Leonardo.

Molto presenti sui rotocalchi dell’epoca, di loro nel tempo si sono diradate le apparizioni.

Michele, il primogenito è nato nel 1972 a Milano. Di lui, uomo schivo e riservato, si sa che lavora nella Bongiorno Productions, la casa di produzione di Mike. Della sua vita privata si conosce il nome della moglie, Agnese Visconti e della figlia Margherita. Per evitare intrusioni nella sua privacy, Michele non ha profili social.

Nicolò, il secondogenito del grande presentatore, è nato nel 1976. E‘ uno stimato regista, documentarista per lo più, nonché sceneggiatore. E’ stato assistente alla regia di Dario Argento e ha lavorato anche come addetto alla produzione de La dea dell’amore di Woody Allen. Se è possibile di lui si hanno meno notizie rispetto al fratello maggiore. Di certo si sa che ha tre figli, Stella, Elia e Luce. Nessun profilo Instagram o Facebook.

Il più social, quello che compensa la riservatezza degli altri fratelli è il più piccolo di casa Bongiorno, Leonardo. Nato nel 1989, ha un profilo Instagram sempre aggiornato e molto seguito. Laureato in Economia alla Bocconi, ha anche un master in lingue, management e politica conseguito in Cina. E’ un imprenditore con interessi nelle start-up.

Anche lui, come i suoi fratelli, ha un ruolo nella la casa di produzione di famiglia.

Allegria Mike, puoi essere fiero dei tuoi figli.