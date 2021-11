Nessun melanoma alla pelle, la scioccante verità sul giallo della morte di Rossano Rubicondi

I genitori di Rossano Rubicondi hanno svelato la vera causa della morte dell’attore e modello italiano. Sono state raccontate tante inesattezze fino ad oggi.

Lo scorso venerdì sera il mondo dello spettacolo è stato colpito da un lutto improvviso. La morte di Rossano Rubicondi a soli 49 anni. Una notizia improvvisa che ha immediatamente scatenato le voci del gossip sulle possibili cause del decesso dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Le prime informazioni avevano portato a un possibile tumore alla pelle, malore del quale però i genitori pare non ne sapessero nulla.

E proprio Claudio e Rosa, padre e madre di Rossano Rubicondi, nel corso del programma Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso hanno provato a dare una spiegazione sulle cause della morte del figlio. “Rossano non aveva raccontato a nessuno che stava male. Si dice fosse un anno che stava male, ma noi non sapevamo nulla”. Queste le parole dei genitori dell’ex modello italiano su quanto emerso nelle prime ore dalla sua morte sulle possibilità di un decesso causato proprio dal melanoma.

Leggi anche >>> Maurizio Mattioli: dopo il grave lutto, continua a vivere nei ricordi – Video

Morte Rossano Rubicondi, le cause del decesso

I genitori di Rossano Rubicondi hanno poi rivelato di aver saputo la notizia da un giornalista che li ha telefonati, e poi di aver sentito una sconvolta Ivana Trump, ex moglie dell’attore. Sempre nel corso di Pomeriggio 5, Claudio e Rosa hanno poi svelato quelle che sarebbero state le vere cause della morte del figlio: “Si è rotta una vena nel polmone ed è caduto ha sbattuto la testa sulla vasca ed è morto. Così mi hanno detto. Stava nella casa nuova che credo si fosse comprata perché credo lui stava bene economicamente”.

Leggi anche >>> Alba Parietti: il tragico incidente che le ha cambiato per sempre la vita

A confermare la notizia del tumore al fegato, e non alla pelle come era stato inizialmente detto, è stato poi proprio la conduttorice Barbara D’Urso. Ora il corpo di Rossano Rubicondi verrà cremato, come da suo stesso desiderio espresso in vita, e le ceneri saranno spartite tra l’ex moglie Ivana Trump e la famiglia.