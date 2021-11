X Factor: da Cattelan a Tersigni | Svelati i retroscena

Alessandro Cattelan è stato costretto a prendere una terribile decisione. Lo fa per una crescita personale ma con tanto dispiacere. Ecco cosa gli è successo.

Alessandro Cattelan nato a Tortona, in provincia di Alessandria, l’11 Maggio 1980, fa parte della cerchia ristretta dei conduttori televisivi o radiofonici, più completi di sempre.

La sua carriera

Esordisce per la prima volta nel 1987, ricomprendo il ruolo di giudice alla 30esima edizione dello Zecchino d’Oro, attirando molta attenzione vista la giovane età.

Lo rivediamo solo nel 2001 quando, alla sola età di 21 anni, conduce vari programmi musicali per il canale All Music, per poi sbarcare su Italia 1 nel 2003, per condurre il programma per bambini “Ziggie”.

Nel 2004 debutta a MTV Italia, conducendo la maggior parte dei programmi musicali, per poi trasferirsi l’anno successivo negli Stati Uniti, per condurre il programma estivo “Viva Las Vegas”.

Grazie a quell’esperienza, dà una forma ben precisa alla sua figura di conduttore, arrivando nel 2011 sui canali di Sky Italia, dove ricoprirà il ruolo di conduttore del talent show più famoso della televisione, “X-Factor”.

All’interno dei canali Sky, ha avuto la possibilità di creare e presentare programmi di intrattenimento di sua creazione come “E poi c’è Cattelan”.

Alessandro Cattelan, dopo una carriera di conduzione di molti programmi musicali, nel 2021 durante una diretta Instagram sul suo profilo, annuncia il suo nuovissimo programma marchiato Netflix, “Una semplice domanda”.

Nello stesso anno, Cattelan, produce e conduce su Rai 1 un nuovo ed esclusivo programma tv che non ha esattamente riscosso il successo che si aspettava, “Da grande”.

Ma con una carriera di tutto successo, qual’è la terribile decisione che ha dovuto prendere ?

Il passaggio del testimone

Durante la quattordicesima edizione del programma ha annunciato l’abbandono della conduzione del programma “X-Factor”. La sua vita è cambiata radicalmente dedicandosi a nuovi progetti che porteranno avanti la sua figura di conduttore.

Così lascia il testimone al giovane Ludovico Tersigni pronto ad animare il palco del famoso talent show insieme agli immancabili giudici Mica, Manuel Agnelli, Emma e Hell Raton.

La scelta di questo nuovo conduttore è stata fatta principalmente perché Ludovico è un talento che racchiude in sé l’autenticità, la freschezza, il fervore creativo dei vent’anni e la volontà.

Ha sempre recitato in serie e film per ragazzi ma per la conduzione si ispira al mitico Fiorello. Ludovico non può che ringraziare Cattelan per aver fatto spazio ai giovani.