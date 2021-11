Chiara Ferragni: tutto ciò che tocca diventa oro | Foto

La più famosa e seguita influencer è una macchina da soldi, gestisce un patrimonio di 40 milioni di euro. Tutto ciò che tocca diventa oro, letteralmente…

Di Chiara Ferragni si conosce praticamente tutto, è lei stessa che rende partecipe i suoi fans, anzi i suoi 24 milioni di followers, di ogni momento della sua vita.

Una volta, i divi preferivano mantenere le distanze, creare intorno a loro un alone di mistero, ma Chiara Ferragni ha intuito che nell’era dei social la chiave era mettere tutto in piazza, anzi on line. Niente più botte tra paparazzi per una foto rubata dunque, la posta lei direttamente e vai di royalties.

Le sue attività

Chiara ha un suo brand, è testimonial per Louis Vuitton, per gli orologi svizzeri Hublot, per gli strumenti GHD (hair-styling di lusso), per Pantene, è membro del consiglio di amministrazione di Tod’s e chiediamo scusa se qualcosa ci è sfuggito.

Proprio recentemente ha aggiunto un altro ramo all’albero delle sue attività. Ha creato una linea di gioielli, Chiara Ferragni Jewels per l’appunto, entrando così in aperto conflitto con la sorella Valentina, titolare anche lei di una linea di gioielli.

Stranamente non è Chiara in persona a fare da testimonial ai suoi monili, ha scelto come volto della sua collezione Gaia Parma, allenatrice del Roller Macherio.

La “Regina Mida” dei nostri tempi

Proprio qualche giorno fa, l’imprenditrice cremonese è stata premiata a Berlino dalla rivista GQ come “donna dell’anno” . Per ritirare il premio Chiara ha scelto un outfit sbalorditivo. Era in total look Schiaparelli designed by Daniel Roseberry, pantalone nero e top rigido tipo armatura, dorato che lasciava le spalle scoperte. A completare il tutto gli stivali, altrettanto dorati a forma di piede…

Una scelta voluta o anche è Chiara, che, novella Re Mida, trasforma tutto in oro?

Non più tardi di un mese fa l’influencer aveva fatto una gitarella a Parigi per visitare proprio l’atelier Schiaparelli Haute Couture per fare un po’ di shopping.

I prezzi di questo tipo di abiti purtroppo non sono rintracciabili, forse per non spaventare o forse per vergogna…

Ringraziando per il premio la Ferragni ha detto di esserne orgogliosa e di aver cercato di aiutare le persone in questi quasi due anni difficili grazie a raccolte fondi ed alla sua influenza. Ha inoltre dedicato il premio a tutte le donne.