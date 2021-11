Fabio Volo, la crisi esistenziale del 50enne che non trova risposte e le cerca in strada

L’anno prossimo compirà 50 anni. E adesso, alla soglia dell’importante traguardo esistenziale, una grossa novità

Sulla copertina dei suoi libri non leggerete mai la firma Fabio Luigi Bonetti. Fin dagli esordi, non si è mai fatto chiamare così. Ma Fabio Volo. Molto più scenico e d’impatto come nome. Ora ecco una grossa novità.

Fabio Volo: la carriera

L’anno prossimo compirà 50 anni. Ma il regalo importante se l’è già fatto. Lui ha costruito una importante carriera tra televisione e nell’editoria. Nel 2011 i suoi romanzi sono arrivati a vendere oltre 5 milioni di copie nella sola Italia e sono stati tradotti anche in altre lingue.

Nasce, però, come personaggio televisivo e radiofonico. E’ stato, infatti, uno degli inviati de “Le Iene” più famosi. Anche se ha abbandonato la celebre trasmissione Mediaset da molti anni ormai. Dopo aver dismesso abito e occhiali neri, si è dedicato al cinema e alla scrittura di romanzi.

Tra i titoli più importanti sul grande schermo “Casomai” e “La febbre”. Mentre il suo primo libro è del 2001, “Esco a fare due passi”. L’ultima fatica, invece, del 2019, “Una gran voglia di vivere”.

Ora, alla soglia quindi dei 50 anni, una grossa novità.

“Una vita nuova” per Fabio Volo

Ce lo dice lui stesso su Instagram. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, infatti, Fabio Volo, si mostra on the road. In giro per le biblioteche e le librerie indipendenti. On the road proprio come i protagonisti della sua ultima fatica letteraria.

Si intitola “Una vita nuova”, il nuovo romanzo di Fabio Volo (edito da Mondadori, come tutti gli undici precedenti). E’ uscito questa settimana e ha per protagonisti alcuni 40enni in crisi, con una vita da sistemare. Che risalgono la Penisola a bordo di un’auto rossa.

Dalla Puglia a Milano, anche alla ricerca di se stessi. Quello di Fabio Volo, quindi, si propone come un romanzo esistenziale. Che, più che dare risposte, pone domande. Quelle che dovremmo farci tutti.