Shaquille O’Neill: il re dell’NBA ha fatto una scelta agghiacciante

Uno dei più grandi giocatori di basket mai esistiti, l’uomo che in 19 anni di attività ha accumulato 400 milioni di dollari, ha preso una decisione. Agghiacciante.

Shaquille Rashaun O’Neal nasce a Newark, New Jersey nel 1972. La mamma gli impone questo strano nome che significa “Piccolo guerriero” e tale è diventato.

Il suo papà biologico non lo ha mai riconosciuto, infatti Shaq viene cresciuto dal marito di sua mamma, un sergente della riserva, che lo educa con una severa disciplina militare.

Leggi anche -> Stefano Bettarini e il dolore più grande che può provare un padre: “Mi sono…

E’ un bambino problematico, interrompe le lezioni a scuola per ballare la breakdance e a sei anni, convinto di poter fare come Superman, si lancia da un albero, fratturandosi un polso e perdendo parzialmente l’uso della mano. Questo incidente farà sì che il punto debole del gioco di Big Diesel sia il tiro libero.

La carriera

Quando frequenta la Robert G. Cole High School di San Antonio, Texas, è un ragazzo di 17 anni alto 2.05 m e indossa scarpe numero 53. Grazie a lui, la squadra dei Cougars vince 68 partite su 69.

Nel 1992 passa all’NBA agli Orlando Magic e in quella prima stagione fa collassare il canestro per ben due volte. Nel frattempo, infatti è cresciuto fino a diventare 2.16 m per 147 kg… Una montagna.

Leggi anche -> Star della NBA, il racconto choc: “Abusato da bambino”

Oltre al denaro guadagnato con gli ingaggi, Shaq firma contratti con la Pepsi, Reebok ed altri sponsor sempre a suon di milioni di dollari.

Gioca anche per i Los Angeles Lakers dove ha come compagno di squadra/rivale Kobe Bryant. Tra i due non è mai corso buon sangue.

Nel 2011 annuncia il suo ritiro dal parquet, ma si occupa immediatamente come commentatore sportivo.

Nel frattempo, mentre era ancora giocatore professionista si è laureato in Business Administration alla LSU, preso un Master in Business Administration and Management all’Università di Phoenix ed infine la seconda laurea in Scienze Motorie alla Barry University di Miami.

Non male per il figlio difficile di una ragazza madre del Jersey.

La sua decisione

E’ di questi giorni la sua dichiarazione, che, del suo immenso patrimonio, Big Diesel non lascerà un centesimo ai suoi sei figli. Il suo credo è “We ain’t rich, I’m rich”(Noi non siamo ricchi, io sono ricco).

I suoi figli, come è ovvio, non l’hanno presa benissimo. L’obiettivo di Shaq è che i ragazzi si impegnino, studino e trovino la loro strada, così come ha fatto lui, partendo da un quartiere povero di Newark fino ad arrivare nell’empireo del basket.

In realtà non è il primo milionario a prendere questo tipo di decisione, gli fanno compagnia Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, Elton John, Sting ed anche l’ultimo James Bond, Daniel Craig.

Leggi anche -> Da Facebook a Meta. Cosa c’è dietro il cambio del nome del social più…

In bocca al lupo, ragazzi.