Matteo Bassetti: chi è la moglie del professore diventato “Vip” | Una famiglia perfetta

50enne, infettivologo. Direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Il suo profilo Instagram è caratterizzato da una dicitura “official”. Proprio come fanno i cantanti, i calciatori, i personaggi del mondo dello spettacolo. In una parola, i VIP. Lui, in realtà, di professione farebbe altro. Ma nell’ultimo periodo, il prof. Matteo Bassetti, VIP lo è diventato.

Il prof. Matteo Bassetti

50enne, infettivologo. Direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Lui, genovese doc. I lunghi mesi di pandemia da Coronavirus lo hanno fatto diventare, al pari dei suoi colleghi, una vera celebrità.

Non c’è trasmissione televisiva o talk show che, ormai, non ospiti almeno uno tra virologi, infettivologi e medici. Ovviamente, per discutere di Covid. Della possibilità di infettarsi. Dei vaccini. Delle cure.

Matteo Bassetti è stato uno degli scettici della primissima ora. Chi voleva minimizzare la portata della pandemia, soprattutto nel 2020, era solito menzionare i suoi interventi. E quelli del medico privato di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo.

Nel corso dei mesi, però, il prof. Bassetti ha corretto il tiro. E ora è uno dei principali sostenitori dell’efficacia dei vaccini contro il Covid. Tanto da essere finito nel mirino dei no-vax. Con gravi minacce verso la sua persona e i suoi familiari.

La famiglia di Matteo Bassetti

Ma cosa sappiamo dei familiari del prof. Bassetti? La moglie è tutt’altro che una sconosciuta. Si chiama Maria Chiara Milano Vieusseux ed è la titolare dell’hotel Rex Residence di Albaro di Genova. I due si sono conosciuti circa 20 anni fa, quando il prof. Bassetti era appena rientrato dagli Stati Uniti. Le nozze nel 2003.

I due hanno avuto due figli: Dante e Francesco. Compatibilmente con i tanti impegni di lavoro, il prof. Bassetti cerca di essere sempre vicino alla propria famiglia e, in particolare, ai figli.

Poche settimane fa, ha anche pubblicato un post su Instagram: “Che fatica guidare i kart per 20’ e che sudata. Ma lo avevo promesso a mio figlio Francy per il suo compleanno. Correre un mini gran premio sui go-kart con i suoi amici era il suo desiderio. Una bellissima giornata tra i ragazzi e con i miei amori. Ci voleva” scrive nel messaggio di accompagnamento.