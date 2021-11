Gianluca Vacchi: il post è da “denuncia” | Sindacati sul piede di guerra, ma è una “bufala”

Per l’ennesima volta, l’imprenditore e influencer italiano si mostra protagonista di un video davvero molto particolare…

Lui si considera l’ultimo vero dandy. Uno dei pochi contemporanei. Stiamo parlando di Gianluca Vacchi. 54enne, ma ancora con tanta voglia di divertirsi e di far discutere. E’ fidanzato con la giovane modella Sharon Fonseca dalla quale ha avuto una splendida figlia, Blu Jerusalema. Deve l’inizio della sua straordinaria carriera al padre che, verso la fine degli anni ’60, ha fondato l’Industria Macchine Automatiche (IMA).

Chi è Gianluca Vacchi

Celebre imprenditore e influencer italiano. Famoso per la sua ricchezza, che viene spesso e volentieri ostentata. La sua vita e i suoi eccessi finiscono in maniera sistematica sui social e, in particolare, su Instagram. Vacchi, oltre ad essere un businessman, lavora anche come deejay, musicista e attore. Una presenza capillare e frenetica sui social, funzionale a mostrarlo come un dandi contemporaneo. Ma che spesso gli ha attirato addosso critiche e polemiche.

La sua figura è legata al nome della IMA, un’azienda bolognese che è uno dei colossi nel settore del packaging. Può vantare ben 5mila dipendenti, e produce macchine per il confezionamento di alimentari, cosmetici, farmaci e molto altro ancora.

Dal 1961, da più di 50 anni, IMA produce macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Nel 1963 la famiglia Vacchi acquistò il 52% delle quote aziendali e nello stesso periodo IMA lanciò la produzione di macchine automatiche per il confezionamento del tè in filtro, di cui oggi è leader mondiale.

E’ anche amministratore della First Investments Spa, società che vende e acquista innumerevoli aziende di continuo e che fattura ben 700.000 euro l’anno. Possiede diverse residenze sparse in tutto il mondo: in Sardegna, a Miami e in Svizzera.

Schiaffi alla miseria

Grande amico di Flavio Briatore, con cui condivide la passione per il lusso e per le serate mondane. Gianluca Vacchi è un vulcano di idee e recentemente ha aperto tre locali per la rivendita di kebab a Milano. Ovviamente il suo gusto per il lusso, lo porta anche a essere considerato sprecone. Come una persona che dà continui schiaffi alla miseria.

Un grande imprenditore ma anche un grandissimo appassionato di automobili. Come non evidenziare infatti il parco auto di Gianluca Vacchi. Partiamo dalle sue auto preferite, le Rolls Royce. Mezzi enormi in grado di garantire comfort a volontà ai passeggeri come al guidatore. Ne ha veramente un numero considerevole.

Ma Vacchi possiede anche una Mercedes classe G. Nonostante il punto forte di quest’automobile sia il comfort, Vacchi ha fatto sua la versione più prestazionale, quella targata AMG. Il prezzo medio è di circa 200.000 euro.

Nel suo garage non mancano nemmeno varie supercar. Ferrari, Lamborghini e McLaren su tutte distribuite fra le sue ville. Insomma, un impenitente dandi. Per l’ennesima volta, l’imprenditore e influencer italiano si mostra protagonista di un video davvero esilarante.

Con in mano due borsoni, che probabilmente lo accompagneranno verso un lungo viaggio, si accinge ad aprire la bauliera prima di partire. Come lo fa, però, è davvero sorprendente. Con il suo piede destro va a lambire il didietro della sua automobile che automaticamente si apre e si richiude al solito modo. Poi il cinque al maggiordomo divertito.

C’è un trucco? Chissà…. Sicuramente c’è tanto, tantissimo, lusso.