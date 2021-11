Conoscete questo ragazzo? Segue le orme del padre famoso in tutto il mondo

Tale padre, tale figlio, in certi casi il vecchio adagio funziona. E Matteo, figlio di cotanto padre forse è addirittura meglio.

Matteo Bocelli è il figlio secondogenito del molto più famoso Andrea, il tenore lirico italiano prestato al pop.

Forse non solo prestato, in quanto il maestro Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d’orchestra, quando gli si chiede di Bocelli risponde che ognuno deve fare il suo mestiere e che, nonostante il suo rispetto per le “canzonette”, per la musica pop, non di lirica si tratta, le canzonette, per l’appunto, sono un’altra cosa. La frecciatina è evidente.

Chi è Matteo?

Matteo nasce dal primo matrimonio di Andrea con Enrica Cenzatti, con la quale ha avuto anche un altro figlio, Amos, che però è lontanissimo dal mondo dello spettacolo, infatti è ingegnere.

Matteo, invece, condivide con il padre la passione per la musica. Diplomato al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, come tutti i giovani appena usciti da scuola debutta al Celebrity Fight Night nel 2016 e al David Foster and Friends nel 2017, a Washington, per poi firmare a 21 anni un contratto con la Capital Records. Normale trafila per qualsiasi neodiplomato, potenza dei nomi….

Nel 2019 ha anche duettato con l’augusto genitore durante il Festival di Sanremo.

Nonostante l’evidente apporto dato dal padre, Matteo ha più volte dichiarato di aver sentito molto il peso derivante dall’essere figlio di Bocelli, dice infatti di essersi sempre vergognato a cantare in casa del padre.

Bello e possibile

Il bel Matteo non si limita a cantare. Forte dei suoi “numeri”, 190 cm per 74 kg, ha intrapreso anche una promettente carriera di modello.

A lui si appoggia voluttuosa Jennifer Lopez durante uno scatto della campagna per Guess.

Ha anche un profilo Instagram molto frequentato, con quasi 380 mila follower, dove pubblica molte foto personali (o del suo personale?).

Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, non si hanno notizie circa eventuali fidanzate.

Per tutte coloro interessate, è il caso di farci un pensierino.