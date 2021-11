Donatella Versace, avete mai visto la sua villa? E’ la più lussuosa d’Italia

Donatella Versace è l’icona mondiale della moda. Ha una villa pazzesca a Milano in cui non poteva mancare il suo stile e buon gusto. Vediamola insieme.

Donatella Francesca Versace nata a Reggio Calabria il 2 Maggio 1955. E’ una delle stiliste, modelle nonché proprietaria del marchio Versace. Sorella del defunto fratello Gianni Versace, è una delle stiliste più ricche del mondo con oltre 400 milioni di fatturato annuo.

La sua carriera

Ultima di quattro fratelli, si laurea all’Università di Firenze in lingue. Dagli anni ’80, però, decide di dedicarsi alla moda. Muove i suoi primi passi in questo mondo quando si trasferisce a Milano.

Inizialmente il suo ruolo “nell’azienda di famiglia” era quello di occuparsi della comunicazione, delle relazioni pubbliche e dell’immagine del marchio. Solo in seguito gli venne affidato il marchio Versace Versus dal fratello Gianni.

Nel Luglio del 1998 arriva la drammatica notizia dell’omicidio di Gianni Versace, uno degli stilisti italiani più rivoluzionari di sempre. Fu ucciso dal serial killer statunitense Andrew Cunanan.

Dopo la morte di Gianni, Donatella Versace prende in mano le redini dell’azienda decidendo di rilanciare il marchio Versace, disegnando la sua prima linea di abiti. Iniziò negli anni a produrre abiti per alcuni dei maggiori personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, come il “vestito verde trasparente” per Jennifer Lopez, ed i vestiti da lavoro per Francesco Vezzoli.

Nel 2018 il famigerato marchio Versace viene venduto alla nota azienda di moda Michael Kors, proprietaria anche della omonima Jimmy Choo, per l’esorbitante cifra di 2 miliardi di euro. Nonostante la vendita Donatella rimane tutt’oggi all’interno dell’azienda come capo progettista.

La villa mozzafiato di Versace

Tra le molte case di proprietà della famiglia Versace collocate a Miami, New York, sul Lago Maggiore ed a Milano, attira la nostra attenzione la mega villa che sorge in uno dei quartieri più prestigiosi di Milano.

La villa di Milano, arredata in vero stile Versace, è una delle proprietà più lussuose d’Italia. All’interno un intero museo nel quale sono esposti i migliori abiti del marchio Versace. Lo stile è quello di un antico castello con divani di pelle bianca con inserti in oro, quadri e ritratti di personaggi famosi appesi ovunque.

Lampadari giganteschi e finestroni in stile gotico, possono solo contornare l’immenso stile da cui si viene travolti entrando in ogni area della casa.

Per arrivare allo studio, dove la prima cosa che salta all’occhio, sono le 2 immense statue poste lì come ispirazione per il genio di Gianni Versace.

La casa è stata condivisa dalla famiglia Versace, in quanto era un punto di incontro tra tutti i membri della famiglia e dell’azienda, e luogo di idee eccezionali a livello stilistico ed in ambito moda.