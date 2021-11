Paris Hilton: finalmente ce l’ha fatta, la quarta è stata la volta giusta

La capostipite di tutti gli influencer, l’antesignana del vivere per apparire, dopo tre volte in cui è andata buca, alla quarta finalmente ce l’ha fatta.

Paris Hilton non ha bisogno di presentazioni, quello che c’è da sapere non è necessario ricercarlo, è ben presente con dovizia di particolari nei social della multimilionaria (ex) ragazza.

Una vita all’insegna della “riccanza” e dell’ostentazione con enorme piacere di chi gode spiare la vita dei riccastri dal buco della serratura.

Finalmente ce l’ha fatta

A questa favola dei giorni nostri (ereditiera, ricchissima, popolare, bella, bionda ecc.) mancava il lieto fine, il matrimonio. Mancava, perché già qualche volta era saltato.

La Hilton è stata fidanzata ufficialmente per ben tre volte, l’ultima volta con l’attore Chris Zylka. Era tutto pronto, anche il grande annuncio via Instagram, anello in primo piano e poi saltò tutto.

Nella rete della bionda ereditiera però negli anni erano caduti tanti pesciolini. Si parla di Jared Leto, Colin Farrell, Cristiano Ronaldo, Nick Carter ex Backstreet Boys, Doug Reinhardt, ex giocatore di baseball e il modello River Viiperi solo per citarne alcuni.

L’anima gemella

Finalmente ora Paris ha trovato l’anima gemella ed è convolata a giuste nozze con Carter Reum.

Ma chi è costui?

Vecchio amico di famiglia, è suo coetaneo. Imprenditore di successo, ha fondato con il fratello un brand di liquori, la VEEV Spirits, una delle società con la crescita più rapida in USA.

Carter è anche autore di libri motivazionali su come intraprendere una carriera ed arrivare ai vertici.

La cerimonia si è svolta l’11 novembre a Bel Air nella tenuta del nonno (defunto) della sposa.

Quello che si sa è che ci saranno tre giorni interi di festeggiamenti, in cui la sposa arriverà ad indossare dieci abiti diversi (ciao povere). Gli invitati sono pochi e selezionati tra cui le damigelle Halle Hammond, Tessa Grafin von Walderdorff e celebrità come l’attrice Emma Roberts.

L’anello di fidanzamento non era certo uscito dalla busta delle patatine, ma trattasi di un diamante taglio smeraldo disegnato su commissione da Jean Dousset, pronipote di Louis Cartier.

L’anello è stato chiamato “Paris” non solo in onore della fanciulla, ma perché si ispira ai monumenti di Parigi: il Grand Palais e la Torre Eiffel. Il valore del monile si aggirerebbe intorno ai due milioni di dollari.

Gli sposi sono stati anche decisamente cortesi con gli invitati provvedendo a fare e pubblicare la lista di nozze in modo tale da non lasciarli nel dubbio e forse nel timore di trovarsi di fronte il temuto doppio regalo, o il vaso cinese della vecchia zia…

Tra gli oggetti elencati ci sono: una ciotola per caviale (indispensabile), vari oggetti di Baccarat , Lalique ed Hermès.

Ma Paris non ha tradito i suoi fans. Esiste anche il reality ad hoc in cui la sposa mostra passo dopo passo, fotogramma dopo fotogramma, i preparativi delle nozze.

Che volere di più dalla vita?