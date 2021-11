Valeria Marini vive attimi di terrore: questa volta ha rischiato grosso

Una situazione precipitata alla fine di ottobre, con la corsa in ospedale. Come sta oggi la popolare showgirl?

La vicenda è emersa in tutta la sua gravità solo dopo. Ma ciò che ha colpito Valeria Marini è molto grave. La nota showgirl ha rischiato veramente tanto. E tuttora non abbiamo piena contezza delle sue condizioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valeria Marini esagera con i filtri in una foto con Gerry Scotti: scoppia l’ironia sul web

Valeria Marini: la carriera

Nonostante a qualcuno non piacciano i suoi modi un po’ svampiti, Valeria Marini è sulla breccia del successo ormai da decenni. Oggi 54enne, lega il suo nome, soprattutto, alla sua partecipazione come primadonna agli spettacoli del “Bagaglino”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Valeria Marini fa il bagno nella Barcaccia, arrivano daspo e multa | VIDEO

Nel corso della sua carriera ha anche lavorato come conduttrice di trasmissioni televisive, fra cui il 47º Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati. Dalla seconda metà degli anni duemila prende parte come concorrente a diversi reality show, come L’isola dei famosi, Grande Fratello VIP (per due volte), Temptation Island VIP e Supervivientes in Spagna.

Ha avuto una lunga relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Considerata un sex symbol, soprattutto negli anni ’90, per le sue forme molto generose e per i suoi atteggiamenti ammiccanti. Anche ora, il suo profilo Instagram è disseminato di foto molto sexy. Anche nei giorni immediatamente antecedenti al grave problema di salute.

L’operazione d’urgenza

E’ stata la stessa showgirl a raccontare tutto a “Chi”, in edicola in questi giorni. Il problema risale alla fine di ottobre, proprio al ritorno dalla partecipazione al reality spagnolo “Supevivientes”. Un problema che anche il medico dello spettacolo aveva sottovalutato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Peggiorate le condizioni di Vittorio Cecchi Gori: ecco come sta oggi secondo il suo medico

E, invece, a fine ottobre la situazione precipita e Valeria Marini è costretta a una operazione d’urgenza di chirurgia oftalmica. La showgirl ha rischiato di perdere la vista da un occhio. Ha dichiarato lei stessa di aver avuto tanta paura. Fortunatamente, il problema sembra essersi risolto. E la stessa Valeria Marini si mostra con una benda sull’occhio in uno dei suoi ultimi post su Instagram.

Ovviamente senza mai perdere quel suo gusto glamour.