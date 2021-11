Enzo Iacchetti: dietro la “maschera” sorridente, il dolore immenso per la malattia del figlio

Enzo Iacchetti, l’altra metà di Ezio Greggio, compare di tante avventure dietro il bancone di Striscia la notizia, ha nascosto per anni un profondo dramma familiare.

Siamo abituati a vedere Iacchetti nelle vesti del comico satirico e sarcastico con la battuta pronta su ogni possibile argomento.

In realtà ha nascosto un pesante segreto per anni.

La carriera

Enzo Iacchetti, nato in provincia di Cremona nel 1952 prima di arrivare al grande successo ha fatto tutta la gavetta.

E’ stato il factotum di una piccola radio libera della provincia di Varese, ha cantato e fatto il one-man band durante feste di ogni tipo, dai battesimi ai matrimoni prima di arrivare al mitico Derby di Milano. Ed è qui che entra in contatto con una generazione di comici che poi diventeranno popolarissimi tra gli anni Ottanta e Novanta, nomi come Giobbe Covatta, Giorgio Faletti, Malandrino e Veronica, I Gatti di Vicolo Miracoli e Francesco Salvi.

Ma è il suo approdo al Maurizio Costanzo show che gli da’ la visibilità nazionale che fino ad allora è mancata. Nel 1994 si compone la coppia storica di conduttori di Striscia la notizia, quella che lo vede “impegnato” con Ezio Greggio.

Mogli, compagne e figli

Iacchetti è stato sposato con Roberta da cui ha avuto il suo unico figlio, Martino.

I due, nonostante il divorzio sono rimasti in ottimi rapporti. Iacchetti ricorda infatti che è stata la moglie la sua prima fan, colei che lo ha spinto a trasferirsi a Milano per inseguire il suo sogno.

Ha anche avuto una storia con la storica “velina bionda” Maddalena Corvaglia, ma ora si dice single e che questa condizione lo rende un artista migliore.

Ed è anche lui che si è occupato del figlio piccolo dato che la moglie lavorava. Inventava delle storie che gli raccontava prima di addormentarsi. Il bambino rideva tanto fino a che, esausto, si addormentava.

Tra i due c’è un bellissimo rapporto. Martino ha seguito le orme del padre, infatti di professione è cantante.

Quello che molti non sanno è che Martino ha avuto un’adolescenza difficile, in quanto è stato colpito da una rara malattia (non meglio precisata) che ne ha messo in pericolo la vita.

Quando ricorda quel difficile periodo, Enzo non si vergogna a dire di aver usato il suo nome famoso per avere privilegi nella cura del figlio

Per fortuna ora è tutto un ricordo.