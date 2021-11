Gordon Ramsay: altro che Hell’s kitchen, la sua passione è un’altra | Con la cucina c’entra poco

Personaggio lo è, anche se nel tempo è molto meno cuoco. La sua carriera lo ha portato verso altri è più remunerativi lidi e di certo non ci va a piedi.

Ma chi è Gordon Ramsay e soprattutto come è diventato lo chef più temuto?

Nasce in Scozia nel 1966 con una grande passione fin da bambino, vuole giocare a calcio, professionista.

Purtroppo un infortunio in giovane età gli tarpa le ali e la carriera. Da lì la scelta di dedicarsi ad altro, alla ristorazione.

La carriera di chef stellato

Apre il suo primo ristorante a Londra nel 1998 e proprio lì comincia a collezionare tante stelle (Michelin) da popolare un firmamento. Mangiare qualcosina in quel ristorante non è semplicissimo, vuoi per la lista d’attesa, vuoi per il costo delle portate presenti nel menu.

Per pranzare bisogna preventivare 120 sterline a testa e 140 per la cena, non da tutti.

Dopo il primo, comincia ad aprire locali con il suo nome un po’ ovunque, compresa l’Italia.

Ma è come animale da televisione che raggiunge la popolarità planetaria. Ha infatti al suo attivo programmi come “Hell’s Kitchen”, “Cucine da incubo, il talent show “MasterChef”, “Gordon Ramsay’s F Word”, “Gordon Ramsay: diavolo di uno chef”, “Gordon Ramsay – Cose dell’altro mondo”, “Cucina con Ramsay”, “Hotel da incubo” e “Behind Bars”. Ed è anche socio della casa di produzione che si occupa dei suoi show, casa e bottega insomma.

Le scelte

Certo, alcune sue scelte culinarie lasciano a desiderare, tipo la carbonara con il bacon e senza pecorino o come più di recente si è detto convinto che la cucina greca sia migliore di quella italiana. E qui stendiamo un velo pietoso.

Ma altre sue scelte non solo non sono da criticare, anzi, sarebbero da condividere, potendo…

Come quelle relative alle sue automobili. Grande amante delle supercar, ne ha davvero molte tra cui scegliere, ha anche molte Ferrari, ma la sua preferita è una Ferrari Monza SP2. Di questo modello ne sono state realizzate solo 499 esemplari per la modica cifra di 1 milione e 600 mila euro.

Che dire? Cucinare rende.