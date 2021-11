Eros Ramazzotti: dai “bordi di periferia” ne ha fatta di strada | Ecco cosa può permettersi oggi

Quella di Eros Ramazzotti, quindi, è una vita intensa. E una carriera di enorme successo. E guardate che sfizio si è tolto…

E’ uno dei pochi artisti italiani che può pareggiare il successo ottenuto in Italia con quello nel resto del mondo. Davvero. La popolarità di Eros Ramazzotti nel pianeta è enorme. Una carriera lunghissima, la sua. Che gli ha permesso di raggiungere traguardi importanti. E di fare incassi pazzeschi. E, quindi, di togliersi più di qualche sfizio…

Oggi 57enne, la sua carriera è ormai ultratrentennale. Dal 1984 ha venduto circa 64 milioni di dischi, duettando con star indiscusse della musica: da Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli, passando per Tina Turne, Ricky Martin, Anastasia e Joe Cocker.

Nel 1986 vince anche il Festival di Sanremo con “Adesso tu”. Ma è solo uno dei suoi grandissimi successi. Da “Stella gemella” a “Cose della vita”, passando per “Se bastasse una canzone”. E poi, “Più bella cosa”, “Un’emozione per sempre” e molti altri. In diversi casi interpretati anche in duetti che resteranno nella storia della musica.

Canzoni dedicate a uno degli amori più grandi della sua vita. Parliamo ovviamente della showgirl e conduttrice televisiva, Michelle Hunziker. Dalla loro unione nascerà Aurora Ramazzotti, anche lei oggi avviata al mondo dello spettacolo.

I due, però, si separeranno nel 2009.

Lo sfizio di Eros Ramazzotti

Per esempio, l’auto di tutto rispetto nella disponibilità del noto cantante. La Audi RS6. Un’auto che possiamo considerare assolutamente nel gotha dell’automobilismo mondiale. D’altra parte, il marchio Audi è una garanzia.

La prima generazione venne venduta dal 2002 al 2004. La seconda dal 2008. La terza, invece arrivò nel 2013. La quarta generazione della RS6 viene lanciata sul mercato alla fine del 2019 ed è la prima RS6 dotata di tecnologia microibrida: il suo motore, un V8 biturbo da 4 litri può sprigionare una potenza massima di ben 600 CV. Monta anche un generatore per il recupero dell’energia in frenata, che alimenta una batteria dedicata.

È la versione più sportiva della A6 ed attualmente è giunta alla sua quarta generazione. Ha un prezzo base di oltre 130mila euro. La velocità massima è di 250 km/h autolimitati, ma mediante l’acquisto di appositi pacchetti è possibile elevare questo limite a 280 o persino a 305 km/h.

Numeri da capogiro.