Francesco Oppini dice addio al mondo dello spettacolo | Ecco che lavoro fa oggi

Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, è stato costretto a prendere una delle decisioni più importanti della sua vita, lasciare il mondo dello spettacolo, ma vediamo cosa fa oggi.

Francesco Oppini nato a Torino il 6 Aprile 1982, è un personaggio italiano, conosciuto principalmente per essere figlio di una delle show girl più amate d’Italia, Alba Parietti, nonché ex concorrente del “Grande Fratello VIP”.

La sua carriera

Fin da piccolo, necessariamente, entra a far parte del mondo dello spettacolo, senza mai comparire sostanzialmente.

Solo nel 1990, dopo la separazione dei genitori Alba Parietti e Franco Oppini, inizia a partecipare in alcuni programmi con la mamma.

Il suo esordio ufficiale risale al 2004, quando entra a far parte del cast del reality “La Fattoria” continuando contemporaneamente ad accompagnare la Parietti in tutti i programmi, dove ricopriva il ruolo di opinionista.

Tornano poi insieme nel programma condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle”, nel quale viene invitato assieme alla madre per ballare con lei nella serata dedicata ai “Balli di famiglia”.

Nel 2020 infine viene scelto come concorrente della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello VIP.

L’addio al mondo dello spettacolo

Francesco Oppini decide, dopo una lunga riflessione, di prendere una delle decisioni più importanti della sua vita, ovvero allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Il figlio d’arte, oltre alle sue apparizioni sul piccolo schermo, ha un altro lavoro, che lui stesso dichiarapiù stimolante e fruttuoso di quello dell’artista.

Oppini junior, lavora in un concessionario d’auto nella quale è addetto alle vendite di alcune delle macchine più esclusive, lussuose e sportive sul mercato.

Sul suo profilo Instagram possiamo avere una visuale completa delle auto che vende ai suoi clienti. Dando un piccola sbirciata alle sue storie in evidenza con una categoria chiamata Oppy Cars, troviamo auto come Mercedes AMG, Porsche e Range Rover.

Per il momento quindi non lo vedremo sugli schermi, ma possiamo tranquillamente contare su di lui per acquistare l’auto dei sogni.